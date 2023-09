Emerytura minimalna 2 tys. zł, pensja 5 tys. zł. Nowa waloryzacja zaskoczy emerytów

Zarobki nauczyciela dużo niższe od płacy kasjera. Różnica to nawet 500 zł

Co więcej, Ministerstwo Finansów zakłada, że wynagrodzenia będą nadal rosły szybciej niż ceny. Prognozy sugerują, że do 2027 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce może sięgnąć imponującej kwoty 9322 złote. To oznacza, że pracownicy mogą spodziewać się znacznego wzrostu swoich dochodów w ciągu najbliższych lat.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost minimalnych wynagrodzeń w Polsce jest unijna dyrektywa dotycząca europejskiej płacy minimalnej, która Polska będzie musiała wdrożyć w przyszłości. To może zbliżyć najniższe wynagrodzenia do poziomu 5 tysięcy złotych brutto.

"Fact" również przyjrzał się przyszłym emeryturom po uwzględnieniu corocznych waloryzacji świadczeń. Według prognoz, minimalne emerytury przekroczą pułap 2 tysięcy złotych brutto na koniec kolejnej kadencji, a w 2028 roku powinny wynosić jeszcze więcej.

Należy jednak zwrócić uwagę, że osiągnięcie celu inflacyjnego (2,5 proc.) będzie wymagało cierpliwości i poczekania do 2027 roku. Warto zauważyć, że inflacja pozostanie na wysokim poziomie przez wiele lat, co może wpłynąć na nasze finanse. Jak zauważył dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego, wysoka inflacja jest problemem, z którym będziemy musieli się zmierzyć do czasu osiągnięcia celu inflacyjnego w 2027 roku.

Mimo to, perspektywa wzrostu minimalnych emerytur i pensji oraz utrzymania ich na poziomie wyższym niż koszty życia jest optymistyczną wiadomością dla obywateli Polski.

