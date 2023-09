Emerytura 5 lat wcześniej? Sprawdź, kto może skorzystać

Wielka podwyżka dla seniorów. Dostaną do 7600 złotych! Sejm zajmuje się rentami wdowimi

W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jednak od tej reguły są i będą pewne wyjątki. W parlamencie toczą się prace nad przepisami, które pozwolą przechodzić wcześniej na emeryturę wybranym grupom zawodowym. Zgodnie z planowanymi zmianami możliwość skorzystania z wcześniejszych emerytur będą mieć nauczycie, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 r. na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego. Osoby przechodzące wcześniej na emeryturę będą musiały mieć udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat nauczania. Tylko pojawia się pytanie, czy taka wcześniejsza emerytura stażowa będzie się opłacała? Zgodnie z zapisami i wyliczeniami wcześniejsza emerytura stażowa nie może być niższa od minimalnej (obecnie to 1588,44 zł brutto), ale raczej nie będzie wyższa niż 2,5 tys. zł.

Emerytura pomostowa

Inną formą wcześniejszej emerytury są emerytury pomostowe. Z takiej formy skorzystać mogą osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które pracowały w szczególnym charakterze, szczególnym wymiarze czasu i w szczególnych warunkach. Aby móc przejść na emeryturę pomostową trzeba ukończyć co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni); udowodnić minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (np. praca w wodzie lub pod wodą, w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu); mieć minimum 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe); wykonywać przed 1 stycznia 1999 r. pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; po 31 grudnia 2008 r. wykonywać prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych. Spełnić trzeba wszystkie warunki. Do tej pory emerytury pomostowe miały charakter wygasający. Ale po zmianie przepisów ten zapis ma zostać zniesiony.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przepisy wejdą w życie w 2024 roku.

