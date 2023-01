Emerytura w lutym 2023. Wiemy, kiedy pojawią się pieniądze na kontach emerytów

Budowa domu, kupno domu, kupno mieszkania - co się najbardziej opłaca, ile to mniej więcej kosztuje?

Terminy wypłat świadczeń dla seniorów wypadają 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca, ale decyzja o terminie wypłaty świadczeń dla danego emeryta zapada odgórnie. Oddział ZUS wybiera termin na podstawie terminów, w których wypłaca świadczenia, liczby wypłat dokonywanych w danym dniu oraz wpływów ze składek. Warto pamiętać, że w zależności od liczby wypłacanych świadczeń, nie każdy regionalny oddział ZUS realizuje przelewy we wszystkie wskazane dni.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Można spróbować zmienić termin na etapie składania wniosku o emeryturę. Jednak ZUS czy KRUS nie ma obowiązku naszej prośby. Zmiana możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Do takich należą np. terminy płatności alimentów bądź innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom. Jeśli problemem jest termin spłaty raty kredytu, to dla ZUS nie będzie to wystarczający argument, tym bardziej że termin spłaty raty można negocjować z bankiem.

Kiedy emerytura wpływa na konto?

Emerytury wraz z dodatkami mają być dostępne na kontach emerytów dzień przed terminem płatności. W sytuacji, w której termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, czas ten to dwa dni przed terminem wypłaty. W lepszym położeniu są więc emeryci i renciści posiadający konta bankowe. Pozostałe osoby muszą czekać na wizytę listonosza.

