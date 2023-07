Nowa waloryzacja emerytur. ZUS szykuje wyższe wypłaty

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji. Okazuje się, że w czerwcu 2023 roku była drożyzna na poziomie 11,5 proc. To jeden z parametrów, jakie bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji świadczeń dla seniorów. Kolejne kluczowe dane to wzrost średniej krajowej pensji. Ostatnie dane GUS wskazują na wzrost płac w maju tego roku o 12,2 proc. w zestawieniu rok do roku. Mając te dane, można pokusić się o wyliczenie najnowszej waloryzacji emerytur i rent na poziomie 13,94 proc. Oznacza to, że średnia emerytura rzędu 2700 zł wzrosłaby aż o 376 zł do kwoty 3076 zł. Jeszcze więcej poszłaby w górę obecna emerytura na poziomie 5000 zł. W tym przypadku mówimy o wzroście aż o blisko 700 zł do puli 5697 zł. Najmniej na takiej waloryzacji zyskaliby seniorzy z najniższym świadczeniem emerytalnym, które obecnie wynosi 1588 zł. Ich emerytura podwyższona zostałaby o ponad 220 zł do kwoty 1809 zł.

Czy waloryzacja emerytur i rent o 13,94 proc. jest wystarczająca? Przypomnijmy, że celem waloryzacji tych świadczeń jest zmniejszenie skutków inflacji. Chodzi o to, by w portfelach seniorów pozostało jak najwięcej, by mieli pieniądze na zakupy i opłaty. Zatem, by osiągnąć cel waloryzacyjny, wskaźnik waloryzacji musi być wyższy niż inflacja. Seniorze, sprawdź, o ile wzrośnie Twoje świadczenie przy waloryzacji na poziomie 13,94 proc. Dane i wyliczenia znajdziesz w GALERII.

