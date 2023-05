Na emeryturę stażową będzie można przechodzić dobrowolnie

Dziennik Zachodni wylicza, że wzrost wydatków na emerytury wyniesie 2,47 mld zł w 2023 r. oraz 4,4 mld w 2024 r., a następnie będzie corocznie malał. Po roku 2033 r. powinno nastąpić zmniejszenie wydatków na emerytury z FUS. Zmniejszenie wpływów składowych FUS może wynieść 1,5 mld zł w 2023 r. oraz 2,0-2,14 mld zł rocznie w latach 2024-2035.

Na emeryturę stażową będzie można przechodzić dobrowolnie – wówczas wystarczy osiągnięcie wymaganego wieku. Potem wypowiedzenie i złożenie wniosku o przejście na emeryturę u pracodawcy. Projekt polega na tym, że osoby, które przepracowały odpowiednią ilość lat, nie musiałyby czekać na osiągnięcie wieku emerytalnego, żeby przejść na emeryturę.

By móc przejść na emeryturę stażową, trzeba mieć odłożonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tyle składek, aby wystarczyło na comiesięczną wypłatę w wysokości 120 proc. minimalnej emerytury. Wysokość nie może być niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego czyli 1.588,44 zł w 2023 r. Co roku ta kwota jest waloryzowana, zatem co roku ten limit będzie wyższy. Co ważne, do emerytury stażowej będzie można dorabiać, ale nie będzie jej można łączyć ze "zwykłą" emeryturą.

Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego w rozmowie z Super Biznesem ocenia, że emerytury stażowe są odpowiednie dla systemów z wysokim wiekiem emerytalnym. Jego zdaniem, żeby wprowadzić emerytury stażowe i nie ryzykować załamaniem się obecnego systemu, musielibyśmy wcześniej podnieść obecny wiek emerytalny.

- Czyli pierwszy krok, podnosimy wiek emerytalny do 67 lat, a drugi - faktycznie wprowadzamy emerytury stażowe. Wtedy jest to rozwiązanie zasadne, które możemy popierać. Wiemy jednak, że nigdy nie zrobimy tego pierwszego kroku, a wprowadzenie jeszcze niższego wieku emerytalnego niż jest obecnie, jest tylko obniżaniem rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę, więc jest to rozwiązanie najbardziej niemożliwe ze wszystkich do wybrania - stwierdził ekspert w rozmowie z Super Biznesem.

Dziennik Zachodni wylicza, że przy założeniu, z uwagi na przyjęte w projekcie ustawy okresy składkowe, że 100 proc. uprawnionych skorzysta z projektowanego rozwiązania, to w 2023 r. na emerytury stażowe przejdzie 156,7 tys. osób oraz 26,7-29,5 tys. osób rocznie w latach 2024-2036.

