Fala pozwów za „Czyste Powietrze”. Fundusze pozywane przez beneficjentów

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-10-19 8:59

Program „Czyste Powietrze” miał pomóc Polakom wymienić stare piece i ocieplić domy. Zamiast tego w wielu przypadkach stał się źródłem sporów o pieniądze. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zostały pozwane już co najmniej 81 razy. Wykonawcy i beneficjenci kwestionują sposób rozliczania inwestycji, a problemem mają być nowe zasady stosowane do umów zawartych jeszcze przed reformą programu.

Dwaj mężczyźni ustawiają pompę ciepła przy elewacji domu. O sporach w programie Czyste Powietrze przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Piotr Mastalerz Pojawi się też lista rekomendowanych wykonawców. Skorzystanie z niej nie będzie obowiązkowe

Co najmniej 81 pozwów w sprawie „Czystego Powietrza”

Coraz więcej sporów wokół programu „Czyste Powietrze” trafia do sądów. Z danych przekazanych „Dziennikowi Gazecie Prawnej” przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynika, że zostały one pozwane co najmniej 81 razy w sprawach dotyczących programu.

Najwięcej pozwów, aż 17, trafiło do funduszu w Kielcach. Po 14 spraw odnotowano w Krakowie, Warszawie i Lublinie. Najmniej postępowań toczyło się natomiast w Zielonej Górze i Łodzi.

Spory dotyczą przede wszystkim rozliczania inwestycji oraz kwestionowania przez fundusze wniosków o płatność. Problem nasilił się po wstrzymaniu naboru w programie w listopadzie 2024 r., gdy przeprowadzano kontrole wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

Nowe zasady dla starych umów?

Wykonawcy zwracają uwagę na problem, który może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia części spraw. Chodzi o stosowanie nowych zasad do inwestycji realizowanych na podstawie umów podpisanych wcześniej.

Największy problem polega właśnie na tym, że dziś rozlicza się umowy zawarte w 2023 i 2024 r. według zasad wprowadzonych dopiero po reformie programu w 2025 roku – tłumaczy Sylwester Rawski, prezes Pionier Energia.

Jak wyjaśnia, fundusze kwestionują koszty inwestycji, stosując nowe tabele stawek maksymalnych. Tymczasem w momencie podpisywania części umów takie limity nie obowiązywały.

To właśnie rozbieżność między wcześniejszymi warunkami a nowymi zasadami rozliczania jest jednym z głównych punktów sporu. Dla firm wykonujących prace oznacza to ryzyko zakwestionowania kosztów, a dla uczestników programu – niepewność co do rozliczenia inwestycji.

Tysiące kontroli i konsekwencje finansowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia szerszy obraz sytuacji. Jak przekazał „DGP”, od połowy 2024 roku w ramach programu przeprowadzono ponad 37 tys. kontroli. Jedynie około 12 proc. z nich zakończyło się konsekwencjami finansowymi.

Fundusz wskazuje również na wcześniejsze zmiany w programie, które miały zwiększyć ryzyko nadużyć. Jak opisuje gazeta, chodziło między innymi o wprowadzenie w 2022 roku prefinansowania przy korzystaniu z pełnomocnika oraz zniesienie maksymalnych kosztów.

Kontrole mają więc służyć nie tylko sprawdzaniu prawidłowości wydatków, ale również wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości w wykorzystaniu publicznych pieniędzy.

W nowej edycji decyzje zapadają szybciej

Nie wszystkie informacje dotyczące programu są jednak negatywne. Według wykonawców w nowej wersji „Czystego Powietrza”, obowiązującej od marca 2025 roku, decyzje wydawane są szybciej.

Nie zmienia to faktu, że wcześniejsze inwestycje nadal są przedmiotem sporów. Dla osób, które skorzystały z dofinansowania, oraz firm realizujących prace kluczowe będzie to, czy rozliczenia zostaną ocenione według zasad obowiązujących w chwili zawierania umów.

Sprawa ma znaczenie dla całego programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza przez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Rosnąca liczba pozwów pokazuje, że sposób rozliczania dotacji pozostaje jednym z najbardziej zapalnych punktów „Czystego Powietrza”. Ostateczne rozstrzygnięcia sądów mogą mieć istotne znaczenie dla kolejnych sporów. 

Polecany artykuł:

Dlaczego powstał program „Czyste Powietrze”?
Materiał sponsorowany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EKOLOGIA
CZYSTE POWIETRZE
POZEW SĄDOWY