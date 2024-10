Gdzie emigrujemy za pracą? Wygrywa kierunek na drugim końcu świata

Klienci czołowych banków bez środków do życia. Z kont zniknęły pieniądze

Najbardziej atrakcyjne kierunki emigracji zarobkowej

– W dzisiejszym mobilnym, zdigitalizowanym świecie rozpoczęcie nowego życia za granicą jest coraz prostsze. Jedynymi „przeszkodami” do pokonania są konieczność nauczenia się języka i zaaklimatyzowanie się. Nie dziwi zatem, że taka wizja staje się atrakcyjna także dla Polaków – zauważa Artem Bushchik, LiveXP. – Silne gospodarczo kraje anglojęzyczne przodują na liście wymarzonych miejsc do pracy. Oferują wiele możliwości zawodowych oraz otwartą, międzynarodową kulturę biznesu – podkreśla.

Świat biznesu mówi w języku Szekspira, to decyduje o emigracji zarobkowej

Aż 66% ankietowanych osób przyznało, że szukając pracy za granicą, zwraca szczególną uwagę na to, by w docelowym środowisku zawodowym obowiązywał język angielski. To czynnik ważniejszy niż wysokość zarobków (na które wskazało 52% osób).

– Zauważamy, że rośnie liczba osób zainteresowanych mniej popularnymi kierunkami do emigracji i nauką trudniejszych do opanowania języków, takich jak koreański. Osiągnięcie biegłości językowej umożliwiającą pracę na poziomie eksperckim może w niektórych przypadkach zająć wiele godzin praktyki – podkreśla Artem Bushchik.

Największą zmianą w porównaniu do ubiegłych, pandemicznych lat jest powrót Hiszpanii na listę. W badaniu z 2018 roku kraj ten zajął szóste miejsce, ale w 2020 roku zniknął z listy. Po raz pierwszy od zakończenia pandemii Hiszpania wróciła do gry, plasując się na dziesiątym miejscu, zaraz za Francją (miejsce dziewiąte). Jak przyznają ankietowani, Hiszpania przyciąga klimatem i jakością życia.

Według raportu „Przeprowadzki 2023”, Niemcy i Hiszpania są – zaraz obok Holandii – ulubionymi kierunkami do emigracji wśród Polaków.