Znicz do zielonego, a sztuczne kwiaty do plastiku? Za jeden błąd grozi nawet pięć tysięcy złotych kary

Segregacja śmieci na cmentarzu. Dlaczego znicz w zielonym koszu to błąd?

Polska tradycja porządkowania nagrobków przed dniem 1 listopada stanowi co roku potężne wyzwanie logistyczne dla służb komunalnych. Według szacunków na cmentarzach w całym kraju powstaje wówczas aż 120 tysięcy ton odpadów. Widok rzędu kolorowych pojemników potrafi wprowadzić w zakłopotanie wiele osób odwiedzających groby bliskich. Choć z reguły odruchowo stosujemy tam domowe nawyki segregacji, specyfika odpadów cmentarnych całkowicie zmienia te zasady. Najczęstszym przewinieniem Polaków jest wrzucanie szklanych osłon od zniczy do zielonych kontenerów na szkło i traktowanie ich na równi ze zwykłymi słoikami po dżemie.

Chociaż robimy to z myślą o ekologii, w praktyce w ten sposób tylko utrudniamy proces recyklingu. Zasady segregowania odpadów na terenach nekropolii są bardzo ścisłe. Brak odpowiedniej wiedzy skutkuje tym, że tony surowców zdatnych do odzysku lądują na wysypiskach jako śmieci nienadające się do ponownego przetworzenia. Osoby, które chcą realnie chronić środowisko i jednocześnie uniknąć przykrych konsekwencji, powinny zapoznać się z kluczowymi faktami dotyczącymi dalszego losu wyrzucanych śmieci cmentarnych.

Gdzie wyrzucać szklane znicze? Eksperci wskazują właściwy pojemnik

Powszechne przekonanie, że szklany klosz znicza należy umieścić w pojemniku na szkło opakowaniowe, nie ma nic wspólnego z prawdą. Surowiec wykorzystywany przy produkcji zniczy charakteryzuje się zupełnie odmiennym składem chemicznym oraz o wiele wyższą temperaturą topnienia niż znane ze sklepów spożywczych słoiki czy butelki. Jeżeli wrzucimy znicz do zielonego kontenera, możemy bezpowrotnie zepsuć całą partię zebranego szkła, gdyż w hucie nie stopi się on razem ze zwykłymi opakowaniami.

Drugą istotną przeszkodą są pozostałości wosku oraz parafiny. Nawet pozornie całkowicie wypalony znicz ma na swoich ściankach i dnie tłustą powłokę, której maszyny na linii sortowniczej nie potrafią łatwo oddzielić. Właśnie dlatego specjaliści nie pozostawiają złudzeń i zalecają, aby zużyte znicze szklane i ceramiczne wyrzucać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Taki krok jest najbezpieczniejszy i chroni czysty surowiec szklany przed kosztownym zanieczyszczeniem.

Gdzie wyrzucać wkłady do zniczy, a gdzie metalowe i plastikowe wieczka?

Prawidłowa i skrupulatna segregacja wymaga od nas wcześniejszego rozłożenia zużytego znicza na pojedyncze elementy. Wypalone plastikowe wkłady mają zazwyczaj osmolone ścianki oraz resztki zastygłej parafiny na dnie. Tego typu zabrudzenia całkowicie wykluczają je z procesu recyklingu plastiku, w związku z czym ich miejsce jest w czarnym kontenerze na odpady zmieszane. Identyczna zasada dotyczy wkładów niewypalonych do końca, których również pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać do żółtego pojemnika.

Zupełnie inne reguły obowiązują przy metalowych przykrywkach i czystych częściach z plastiku, obejmujących ozdobne wieczka czy podstawki, które nie zetknęły się bezpośrednio z woskiem ani płomieniem. O ile stworzono je z jednolitego tworzywa i nie są brudne, śmiało można umieścić je w żółtym koszu na metale i tworzywa sztuczne. Jedynie poprzez takie skrupulatne oddzielenie poszczególnych części sprawimy, że chociaż fragment znicza zostanie ponownie przetworzony.

Gdzie wyrzucać sztuczne kwiaty i wiązanki z cmentarza?

Dla specjalistów od ekologii sztuczne kwiaty oraz wiązanki stanowią ogromny problem. Mimo że na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykły plastik, w praktyce klasyfikuje się je jako odpady wielomateriałowe o niezwykle złożonej konstrukcji. Takie dekoracje produkuje się z trwale złączonych ze sobą drutów, tkanin poliestrowych, klejów oraz rozmaitych tworzyw. Urządzenia pracujące w sortowniach nie potrafią rozdzielić tych wszystkich komponentów, co całkowicie przekreśla szansę na ich recykling.

Z tego względu zakurzone, wyblakłe i zniszczone sztuczne ozdoby należy bezwzględnie wrzucać do czarnego kontenera na odpady zmieszane. Umieszczanie ich w żółtym pojemniku na plastik jest błędem, który prowadzi wyłącznie do zanieczyszczenia wartościowych surowców. Jeżeli jednak używana wiązanka zachowała dobry stan, zamiast ją wyrzucać, warto pomyśleć o jej odświeżeniu, gdyż często proste mycie wodą z dodatkiem detergentu przywraca jej dawne barwy i pozwala na wykorzystanie w kolejnym sezonie.

Znicze LED i lampki solarne to elektroodpady. Jaka kara grozi za ich wyrzucenie?

Wyjątkowej ostrożności wymagają zyskujące na popularności lampki solarne, modele LED oraz znicze elektryczne. Przepisy prawa jednoznacznie definiują je jako elektroodpady, co wyklucza możliwość wrzucania ich do tradycyjnych kontenerów na śmieci. W ich wnętrzu znajdują się baterie oraz układy elektroniczne, które po uszkodzeniu mogą skazić glebę groźnymi substancjami. Osoby wyrzucające taką elektronikę do zwykłego kosza narażają się na grzywnę wynoszącą od 500 do nawet 5000 złotych.

W jaki sposób należy zatem legalnie pozbyć się takich lampek? Na niektórych nekropoliach zarządcy ustawiają specjalne czerwone kontenery przeznaczone na elektrośmieci. W przypadku ich braku zużyte znicze LED trzeba zabrać ze sobą, a następnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) bądź zostawić w dedykowanych pojemnikach dostępnych w marketach budowlanych. Przed pozbyciem się samej lampki trzeba też koniecznie wyjąć z niej zużyte baterie i wrzucić je do specjalnych małych pudełek, które bez trudu znajdziemy w urzędach czy sklepach.

Zniczodzielnie na cmentarzach i odpady BIO. Gdzie wyrzucać żywe chryzantemy?

W sytuacji, gdy szklany klosz znicza nie nosi śladów pęknięć ani wyszczerbień, wcale nie musi trafić na śmietnik. Na coraz większej liczbie polskich cmentarzy pojawiają się specjalne regały określane mianem zniczodzielni. Odwiedzający mogą tam zostawić czyste i nieuszkodzone osłony po zniczach, których już nie potrzebują. Inne osoby mogą je stamtąd bezpłatnie zabrać, dokupić sam wkład i użyć ponownie, co świetnie redukuje ilość generowanych odpadów i pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Odpowiedniego podejścia wymagają także naturalne rośliny. Zwiędłe chryzantemy oraz stroiki wykonane z prawdziwych gałązek mają swoje miejsce w brązowym kontenerze przeznaczonym na odpady BIO. Przed wyrzuceniem trzeba je jednak dokładnie oczyścić z drutów oraz plastikowych dekoracji, a także wyjąć z doniczek. Do pojemników BIO nie wolno również wrzucać ziemi z doniczek, którą najlepiej rozsypać w wyznaczonym punkcie lub ostatecznie umieścić w odpadach zmieszanych. Ze względu na drobne różnice w lokalnych przepisach zawsze warto wcześniej zapoznać się z tablicą informacyjną przy wejściu na cmentarz.