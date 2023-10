Generałowie rezygnują z pracy. Oto ich zarobki

Legenda McDonald's. Kiedy Kanapka Drwala wróci do McDonald's?

Żołd generała. Liczne dodatki do pensji

Od 1 marca tego rku uposażenie zasadnicze żołnierzy wzrosło o 400 zł, w ten sposób przeciętne wynagrodzenie w polskiej armii wraz z dodatkami wynosi obecnie 7976 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem szefa MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych generałowie WP mogą liczyć na żołd od 11,8 tys. zł do 18 tys. 150 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia jest zależna od stopnia generalskiego żołnierza. Pierwsza ze wspomnianych kwot dotyczy żołnierzy w pierwszym generalskim stopniu, a druga – generałów i admirałów.Do tego dochodzą jeszcze inne świadczenia jak m.in. dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe.

Ponadto otrzymują też m.in. trzynastą pensję, nagrody uznaniowe czy jubileuszowe (przyznawane po 20 i więcej latach służby) wynoszące od 75 do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami – wskazał serwis bankier.pl.

Trzeba jeszcze wspomnieć o świadczeniach motywacyjnych dla wojskowych pełniących służbę najdłużej. Żołnierze mogący pochwalić się stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy mogą liczyć z tego tytułu na 1,5 tys. zł, a ci, którzy przepracowali jeszcze więcej – na dodatkowe 2,5 tys. zł. dodatek za rozłąkę wypłacany mundurowym, którzy musieli wyjechać poza miejsce zamieszkania. W 2022 r. wynosił on 540 zł miesięcznie. Wojsko w ten sposób zwraca im koszty przejazdu do rodziny.

Nie tylko żołd rośnie. Polska jest rekordzistą w NATO i chce w tym roku przeznaczyć 4 procent PKB na zbrojenia. Zapisane w ustawie budżetowej wydatki resortu obrony to prawie 97 mld zł, czyli 3 proc. PKB. Ale do tej kwoty trzeba doliczyć kilkadziesiąt miliardów złotych z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Prawdopodobne jest, że łącznie w tym roku polskie wydatki na obronność przekroczą 130 mld zł, czyli właśnie 4 proc. PKB.

