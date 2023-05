Gigantyczna spuścizna króla hoteli. Ostatnie dzieło Gołębiewskiego w Pobierowie. Kiedy wielkie otwarcie?

Pieniądze ze składki zdrowotnej do odzyskania z ZUS. To ostatni dzwonek na złożenie wniosku!

To będzie istne architektoniczne dzieło sztuki! Obiekt ma 13-kondygnacji, w tym 11 pięter nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne. Docelowo ma być w nim 1,4 tys. pokoi, w których nocleg znajdzie ponad 3 tys. gości. Jest największym ze wszystkich hoteli w ramach swojej sieci i zarazem największym takim obiektem w Polsce. Hotel będzie mieć własne ujęcia wody, zewnętrzne i wewnętrzne baseny, spa, restauracje, pub, ogólnodostępną kawiarnię, dwie sale teatralno-kinowe. Lokalizacja nowej inwestycji oddalona jest ok. 60 kilometrów od Kołobrzegu i 40 kilometrów od Międzyzdrojów. Jak donosi propertynews.pl, obiekt w końcu ma być gotowy na przyjęcie gości. "Na przełomie marca i kwietnia widać już było uporządkowane strefy zewnętrzne i elewacje, które czekają na finalne wykończenie. Aktualnie na terenie hotelu pracuje ok. 200 osób" - czytamy w portalu.

Budowa hotelu nie należała do najłatwiejszych. Jak informował portal Business Insider Polska wybuch pandemii spowodował kryzys w firmie Gołębiewskiego i zatrzymała prace w Pobierowie. Następnie - problem ze znalezieniem pracowników. Dodatkowo kadrę uszczuplił wyjazd części pracowników do Ukrainy, gdzie wybuchła wojna zainicjowana przez Rosję.

Kim był Tadeusz Gołębiewski?

Tadeusz Gołębiewski ukończył technikum cukiernicze a wyroby cukiernicze zaczął produkować już w 1966 roku. 6 lat później w 1972 roku założył Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego TAGO pod Radzyminem. Firma cukiernicza stała się zalążkiem jego biznesowego imperium. Odniósł gigantyczny sukces zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Wielu przedsiębiorców było zainteresowanych zakupem jego firmy, jednak Gołębiewski nigdy nie zdecydował się na sprzedaż. W latach swojej świetności firma generowała zyski w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów złotych! Większość Polaków kojarzy Tadeusza Gołębiewskiego nie z wyrobami cukierniczymi a z luksusową siecią hoteli.

Ich historia sięga końcówki lat 80. W 1989 zdecydował się na budowę hotelu w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie wcześniej kupił ziemię. Hotel został oddany do użytku w roku 1991. Inwestycja zwróciła się całkowicie po dokładnie 26 latach. Był to wówczas pierwszy, taki nowoczesny obiekt hotelowy w Polsce.

W związku z tym wzbudzał ogromne zainteresowanie i osiągnął wielki sukces komercyjny. Kilka lat później, w 1998 roku odkupił od spółki Orbis obiekt hotelowy (w stanie surowym) w centralnej części Białegostoku (woj. podlaskie) - rok później miało miejsce jego otwarcie. W 2002 roku kupił kolejny obiekt. Tym razem był to obiekt mieszczący się w Wiśle (woj. śląskie) - niedokończony hotel należący wcześniej do Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej Gromada. Tą inwestycję Tadeusz Gołębiewski ukończył w roku 2003. Kolejny hotel powstał w Karpaczu (woj. dolnośląskie). Jego otwarcie miało miejsce w 2010 roku. koszt budowy tego obiektu opiewał na 350 000 000 zł.

