Obiecują, że możesz odesłać paczkę? To pułapka, w którą wpada wielu klientów

Kontekst: UOKiK publikuje specjalny poradnik, ostrzegając przed rosnącą liczbą pułapek w zagranicznych e-sklepach.

UOKiK publikuje specjalny poradnik, ostrzegając przed rosnącą liczbą pułapek w zagranicznych e-sklepach. Kluczowa informacja: Największym zagrożeniem nie jest typowe oszustwo, a gigantyczne, ukryte koszty zwrotu towaru do Azji, które mogą wielokrotnie przekroczyć jego wartość.

Największym zagrożeniem nie jest typowe oszustwo, a gigantyczne, ukryte koszty zwrotu towaru do Azji, które mogą wielokrotnie przekroczyć jego wartość. Wezwanie do działania: Zanim klikniesz „kupuję”, sprawdź te sygnały ostrzegawcze i dowiedz się, gdzie tak naprawdę wysyłasz swoje pieniądze.

UOKiK ostrzega. Ta pułapka kosztuje Polaków fortunę

Wyobraź sobie sytuację: znajdujesz w sieci wymarzony gadżet za 50 złotych. Cena jest rewelacyjna, więc bez wahania dodajesz go do koszyka i płacisz. Niestety, po rozpakowaniu okazuje się, że produkt jest uszkodzony lub zupełnie inny niż w opisie. Standardowa procedura - odsyłasz. I tu zaczyna się prawdziwy problem, bo koszt wysyłki zwrotnej do sprzedawcy wynosi... 150 złotych. To nie fikcja, a realne zagrożenie, przed którym alarmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje się, że największą pułapką czyhającą na klientów e-sklepów nie są już fałszywe promocje, a astronomiczne koszty odesłania towaru, o których dowiadujemy się, gdy jest już za późno.

Dzieje się tak, ponieważ tysiące sklepów internetowych, które na pierwszy rzut oka wyglądają na polskie, w rzeczywistości działają w modelu dropshippingu. Oznacza to, że są jedynie pośrednikami, a towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynów zlokalizowanych w Azji. Sklep posługuje się językiem polskim, podaje ceny w złotówkach i prowadzi kampanie reklamowe skierowane do Polaków, tworząc iluzję lokalnej firmy. Kiedy jednak dochodzi do konieczności zwrotu, okazuje się, że paczkę trzeba na własny koszt odesłać do Chin. Koszt takiej przesyłki rejestrowanej jest często tak wysoki, że cała operacja staje się kompletnie nieopłacalna, a my zostajemy z wadliwym produktem i pustym portfelem.

Jak rozpoznać sklep-pułapkę?

Na szczęście istnieją sygnały ostrzegawcze, które pozwalają zdemaskować pośrednika, zanim dokonamy zakupu. Pierwsza czerwona lampka powinna zapalić się, gdy na stronie internetowej brakuje podstawowych danych identyfikujących firmę. Uczciwy sprzedawca zawsze publikuje pełną nazwę, adres siedziby oraz numer NIP lub KRS. Jeśli tych informacji nie ma w zakładce „Kontakt” lub „O nas”, ryzyko rośnie. Kolejnym alarmującym znakiem jest brak regulaminu sklepu lub dokument napisany łamaną polszczyzną, pełen błędów i nielogicznych zdań. Często są to nieudolne tłumaczenia z obcego języka, co sugeruje, że mamy do czynienia z zagranicznym podmiotem.

UOKiK radzi również, by zwracać uwagę na sprzeczne informacje. Na przykład strona główna może sugerować polskie pochodzenie, ale w regulaminie znajdziemy zapis, że w sprawach spornych obowiązuje prawo innego kraju. Urząd podkreśla, że problem ten dotyka wszystkich, ale szczególnie narażone na pułapki są osoby starsze, które często mają mniejsze doświadczenie w weryfikacji e-sklepów. Właśnie dlatego, w kontekście zbliżającego się Dnia Seniora, eksperci apelują o międzypokoleniową wymianę doświadczeń i wspólną troskę o bezpieczeństwo w sieci.

Wybuch na komendzie. Paczka z chińskiej platformy sprzedażowej

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Jeden krok, który zabezpieczy twoje pieniądze

Zanim cokolwiek trafi do twojego wirtualnego koszyka, poświęć minutę na prostą weryfikację. Zawsze odnajdź na stronie zakładkę „Regulamin”, „Kontakt” lub „Dane firmy”. Sprawdź, gdzie zarejestrowany jest sprzedawca i jaki jest adres do zwrotów. Jeśli te informacje są trudne do znalezienia lub wskazują na lokalizację poza Unią Europejską, dokładnie przemyśl zakup. Ten jeden, prosty krok może uchronić cię przed utratą znacznie większej kwoty niż wartość zamówionego towaru.

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