Kontrolując stan licznika, łatwiej jest oszczędzać prąd

Drożyzna w Polsce

Gigantyczne rachunki za prąd. Podwyżka 200 proc.

Mieszkanka podwarszawskiej miejscowości do tej pory otrzymywała rachunek za prąd na ok. 186 zł. Ostatni opiewał jednak na kwotę 560 zł. PGE Obrót potwierdza, że podobnych przypadków jest kilka tysięcy. Wiadomo, co spowodowało pomyłkę.