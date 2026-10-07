GIS ostrzega: groźna bakteria w serach z surowego mleka

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) został poinformowany 6 października 2026 roku, poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach, o wycofywaniu z obrotu przez francuską firmę Gillot SAS określonych partii serów z surowego mleka krowiego.

W wycofywanych produktach wykryto obecność bakterii Escherichia coli produkującej toksynę Shiga (STEC). Spożycie produktu zanieczyszczonego tą bakterią wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Pilne wycofanie: Te sery Camembert objęte są ostrzeżeniem

Producent, firma Gillot SAS, realizuje obecnie proces wycofywania wskazanych produktów z obrotu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce monitorują ten proces, aby zapewnić skuteczne usunięcie skażonych partii ze sprzedaży detalicznej.

Konsumenci powinni zwrócić szczególną uwagę na następujące produkty:

Camembert au lait cru, 250g, marki: Le Petit Cru Numer partii: 232511Termin przydatności do spożycia: 17/10/26Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja

Numer partii: 232511Termin przydatności do spożycia: 17/10/26Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja Camembert Bertrand Crémier, 250g Numer partii: 232511Termin przydatności do spożycia: 21/10/26Producent: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja

Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, aby nie spożywać produktów wskazanych w komunikacie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu którejkolwiek z wymienionych partii serów, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu 1: Camembert au lait cru, 250g, marki: Le Petit Cru

Camembert au lait cru, 250g, marki: Le Petit Cru Numer partii 1: 232511

232511 Termin przydatności do spożycia 1: 17/10/26

17/10/26 Producent 1: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja

Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja Nazwa produktu 2: Camembert Bertrand Crémier, 250g

Camembert Bertrand Crémier, 250g Numer partii 2: 232511

232511 Termin przydatności do spożycia 2: 21/10/26

21/10/26 Producent 2: Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja

Gillot SAS, Le Moulin, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze, Francja Wykryte zagrożenie: Bakterie Escherichia coli produkująca toksynę Shiga (STEC)

Bakterie Escherichia coli produkująca toksynę Shiga (STEC) Zalecenia dla konsumentów: Nie spożywać produktów wskazanych w komunikacie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu, należy skontaktować się z lekarzem.

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