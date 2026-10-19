GIS ostrzega: Pilne wycofanie niebezpiecznego salami ze sklepów

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował 19 października 2026 roku ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Poinformowano w nim, że w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność groźnej bakterii Listeria monocytogenes w trzech z pięciu próbek partii produktu Salami musli 250 g. Spożycie żywności zanieczyszczonej tą bakterią może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Producent, Bell Polska Sp. z o.o., uruchomił procedurę wycofania z rynku powyższych partii produktów oraz podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia. Wycofaniem objęto Salami musli 250 g, a także Salami z pieprzem 250 g oraz Salami meksykańskie 250 g, które zostały wyprodukowane tego samego dnia co kwestionowany produkt. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce wszczął postępowanie w zakładzie, przeprowadził dochodzenie wyjaśniające, nadzoruje działania naprawcze, poinformował właściwe służby, wydał decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wskazanych partii produktów oraz wstrzymującą produkcję kwestionowanego asortymentu do momentu otrzymania wyników potwierdzających bezpieczeństwo. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania.

Które partie salami są objęte wycofaniem? Sprawdź daty i numery!

Nazwa produktu: Salami musli 250 g Numer partii: 11061 Termin przydatności do spożycia: 03.01.2027 Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301

Salami musli 250 g 11061 03.01.2027 Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301 Nazwa produktu: Salami z pieprzem 250 g Numer partii: 11061 Termin przydatności do spożycia: 01.01.2027 Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301

Salami z pieprzem 250 g 11061 01.01.2027 Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301 Nazwa produktu: Salami meksykańskie 250 gNumer partii: 11061Termin przydatności do spożycia: 01.01.2027Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301

Zalecenia dla konsumentów i informacje o zagrożeniu

Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Dlatego też, zgodnie z zaleceniami, nie należy spożywać produktów wskazanych w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/gis/listerioza pod hasłem „LISTERIOZA”.

Co musisz wiedzieć?

Zagrożenie: Wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w partiach salami.

Wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w partiach salami. Zalecenie dla konsumentów: Nie należy spożywać produktów wskazanych w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy spożywać produktów wskazanych w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu należy skontaktować się z lekarzem. Produkt 1: Salami musli 250 g, Numer partii: 11061, Termin przydatności do spożycia: 03.01.2027, Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301

Salami musli 250 g, 11061, 03.01.2027, Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301 Produkt 2: Salami z pieprzem 250 g, Numer partii: 11061, Termin przydatności do spożycia: 01.01.2027, Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301

Salami z pieprzem 250 g, 11061, 01.01.2027, Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301 Produkt 3: Salami meksykańskie 250 g, Numer partii: 11061, Termin przydatności do spożycia: 01.01.2027, Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301

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