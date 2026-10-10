Pilne ostrzeżenie GIS: bakteria Listeria monocytogenes w boczku wędzonym

Główny Inspektorat Sanitarny, zgodnie z komunikatem z 8 października 2026 roku, wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Przyczyną jest wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii produktu „Boczek wieprzowy wędzony plastry”. Spożycie żywności zanieczyszczonej tym patogenem może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Obecność bakterii została wykryta w wyniku badań właścicielskich zakładu, gdzie z pięciu próbek wskazanej partii, dwie okazały się pozytywne. Postępowanie administracyjne w tej sprawie prowadzi Inspekcja Weterynaryjna.

Szczegóły wycofywanej partii i działania producenta

Kwestionowany produkt to „Boczek wieprzowy wędzony plastry” o numerze partii 40911 i terminie przydatności do spożycia 06.11.2026 r. Producentem jest firma Bell Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokrej 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301. Dystrybucją zajmuje się Transgourmet Polska Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań.

Producent, Bell Polska Sp. z o.o., natychmiast uruchomił procedurę wycofania powyższej partii produktu z rynku oraz podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia.

Interwencja służb i zalecenia dla konsumentów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce wszczął postępowanie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach, prowadząc dochodzenie wyjaśniające. Organ ten nadzoruje działania naprawcze podjęte przez producenta, poinformował właściwe służby oraz wydał decyzję nakazującą wycofanie z obrotu kwestionowanej partii produktu. Dodatkowo wstrzymano produkcję danego asortymentu do momentu uzyskania wyników potwierdzających jego bezpieczeństwo.

Dystrybutor, firma Transgourmet Polska Sp. z o.o., wdrożyła procedurę wycofania produktu z półek sklepowych. Całość wycofanego produktu zostanie przekazana do utylizacji jako materiał kategorii 2. Firma poinformowała swoich klientów o wycofaniu, a stosowny komunikat został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.selgros.pl/komunikaty-o-wycofaniu-produktow. Proces wycofania jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/listerioza pod hasłem „LISTERIOZA”.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Boczek wieprzowy wędzony plastry

Boczek wieprzowy wędzony plastry Numer partii: 40911

40911 Termin przydatności do spożycia: 06.11.2026 r.

06.11.2026 r. Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301

Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301 Zagrożenie: Wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes

Wykrycie obecności bakterii Zalecenie dla konsumentów: Nie należy spożywać produktuTe produkty zostały wycofane ze sklepów