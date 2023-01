i Autor: Shutterstock Pracujące emerytki

Dramat kobiet

Głodowa emerytura dla kobiet! Nie dostaną nawet emerytury minimalnej

Według ministerstwa pracy siedem milionów kobiet pracujących na cały etat otrzyma emeryturę niższą niż 1000 euro. To mniej więcej jedna trzecia kobiet zatrudnionych w pełnym wymiarze. – To prawdziwa katastrofa – mówi przewodniczący frakcji Lewica w Bundestagu Dietmar Bartsch i wzywa do wprowadzenia nowego modelu na wzór Austrii informuje Deutsche Welle.