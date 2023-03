Najbogatsi Polacy

Historia wielkiej miłości Leszka Czarneckiego i znanej dziennikarki Jolanty Pieńkowskiej

Leszek Czarnecki urodził się 9 maja 1962 r. we Wrocławiu. Pierwszą firmę założył tuż po studiach. Przedsiębiorstwo zajmowało się pracami podwodnymi. Prywatnie jest nurkiem. To do niego należy rekord Polski i świata w nurkowaniu. Był w związku z Martyną Wojciechowską. Od 2008 r. jego żoną jest dziennikarka Jolanta Pieńkowska. Poznaj ich historię, którą opisujemy w galerii.