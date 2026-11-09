Hurtowe ceny paliw 09.11.2026. Czas na oddech dla kierowców po weekendzie

Ceny hurtowe paliw na 09.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek nowego tygodnia nie przyniósł aktualizacji cenników w rodzimych rafineriach. Brak nowych notowań oznacza, że na rynku utrzymała się stabilizacja, a w mocy pozostają stawki opublikowane w minioną sobotę (07.11.2026). Sytuacja hurtowa u głównych dostawców prezentuje się następująco:

Orlen: Pb95 - 5296 zł/m³, Pb98 - 5878 zł/m³, ON - 6864 zł/m³

Pb95 - 5296 zł/m³, Pb98 - 5878 zł/m³, ON - 6864 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5295 zł/m³, Pb98 - 5877 zł/m³, ON - 6864 zł/m³

Pb95 - 5295 zł/m³, Pb98 - 5877 zł/m³, ON - 6864 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5296 zł/m³, Pb98 - 5878 zł/m³, ON - 6864 zł/m³

Biorąc pod uwagę aktualne stawki, najtańszą benzynę oferuje dziś Aramco. W ofercie tego dostawcy zarówno Pb95, jak i Pb98 są tańsze o symboliczną złotówkę na metrze sześciennym w porównaniu do Orlenu i BP Europa. W przypadku oleju napędowego (ON) sytuacja jest zrównana – wszyscy trzej dystrybutorzy wyceniają dziś ten surowiec na identycznym poziomie 6864 zł netto za metr sześcienny.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejszy brak zmian w cennikach należy interpretować jako okres wyczekiwania i obserwacji rynku globalnego, który nadszedł po niezwykle dynamicznym początku miesiąca. Analizując trend z dni poprzedzających dzisiejszą pauzę, mamy do czynienia z potężną falą obniżek. Pomiędzy 3 a 7 listopada ceny benzyny Pb95 w Orlenie i u pozostałych dostawców spadły o ponad 300 zł na metrze sześciennym (z poziomu 5598 zł/m³ do 5296 zł/m³). Równie silne tąpnięcie zanotowano na oleju napędowym, który w analogicznym okresie potaniał o niemal 300 zł/m³.

Przerwa w aktualizacjach hurtowych pozwala rynkowi zaabsorbować ostatnie, bardzo ostre zjazdy cenowe. Stabilizacja ta nie musi jednak oznaczać końca dobrych wiadomości, a jedynie chwilową korektę i dostosowanie rafinerii do bieżących wycen surowców na giełdach światowych, zwiastując kolejne ruchy w najbliższych dniach.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne, bardzo korzystne dla odbiorców cenniki hurtowe to pokłosie silnej presji spadkowej na rynkach światowych. Notowania ropy Brent spadły i oscylują w okolicach 96,37 USD za baryłkę. Po gwałtownych obniżkach na przełomie miesięcy, inwestorzy intensywnie zdejmują z cen surowca premię za ryzyko geopolityczne. Głównym motorem tych spadków są wyniki wyborów połówkowych do amerykańskiego Kongresu. Wygrana Demokratów rozbudziła na rynkach nadzieję na szybkie zakończenie sporu z Iranem i powrót do stabilnych dostaw z Zatoki Perskiej. Optymizmu nie wygasiła nawet niedawna decyzja krajów OPEC+, które zdecydowały się utrzymać restrykcyjne limity wydobycia co najmniej na grudzień.

Krajowemu rynkowi wydatnie pomaga kurs walutowy. Złoty lekko się umacnia, a kurs USD/PLN spadł poniżej 3,93. Mimo że w ujęciu rocznym dolar wciąż jest o 9,5 proc. droższy niż na początku roku, to obecny, krótkoterminowy trend wyraźnie zmniejsza koszty zakupu importowanej ropy. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym ceny na krajowych stacjach są systemowe uwarunkowania – w ramach "pakietu CPN" resort energii dokonał ponownego obniżenia maksymalnych limitów cenowych na sprzedaż benzyny i diesla. Sytuacja ta skłania analityków z e-petrol.pl i Reflex do prognozowania, że w pierwszej połowie listopada ceny detaliczne benzyny Pb95 przełamią wreszcie granicę 6 zł za litr. Wyjątkiem na rynku pozostaje nieobjęty limitami autogaz (LPG), który z powodu rosnących kosztów logistyki systematycznie drożeje i przekracza już poziom 4 zł za litr.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

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