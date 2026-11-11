Hurtowe ceny paliw 11.11.2026. Wyraźne cięcia cen diesla, benzyna również w dół

Ceny hurtowe paliw na 11.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowa sesja na krajowym rynku hurtowym charakteryzuje się wyraźną dynamiką i powrotem do obniżek. Czołowi producenci zaktualizowali swoje cenniki, co przynosi wytchnienie po ostatnich, mieszanych korektach.

Poniżej zestawienie dzisiejszych cen netto (w zł/m³, w temperaturze 15°C) u głównych dostawców:

Orlen: Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5884 zł, ON - 6681 zł

Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5884 zł, ON - 6681 zł Aramco: Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5885 zł, ON - 6680 zł

Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5885 zł, ON - 6680 zł BP Europa (ceny z 10.11): Pb95 - 5346 zł, Pb98 - 5908 zł, ON - 6789 zł

Analizując dzisiejsze oferty, widzimy bardzo silną konkurencję. Najtańszą benzynę Pb95 oferują ex aequo Orlen i Aramco (5307 zł/m³). W przypadku benzyny premium Pb98 liderem cenowym jest Orlen (5884 zł/m³). Z kolei najtańszy olej napędowy (ON) znajdziemy dziś w ofercie Aramco, które wyceniło go na 6680 zł/m³, o zaledwie złotówkę taniej niż polski koncern.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Po wtorkowych podwyżkach cen benzyny, środa przynosi wyraźne spadki we wszystkich głównych kategoriach paliw. Najbardziej spektakularna zmiana dotyczy oleju napędowego. Aramco obniżyło cenę ON aż o 109 zł/m³, a Orlen zredukował stawkę o 108 zł/m³. Przekłada się to na spadek rzędu blisko 11 groszy na każdym litrze w hurcie. Potwierdza to utrzymujący się od początku listopada silny trend spadkowy dla diesla, który jeszcze 4 listopada kosztował w obu rafineriach powyżej 7076 zł/m³.

W przypadku benzyny również obserwujemy korektę w dół, która w dużej mierze niweluje wspomniane wcześniej wzrosty z 10 listopada. Orlen obniżył cenę popularnej 95-tki o 39 zł/m³, a Aramco o 38 zł/m³. Benzyna Pb98 potaniała odpowiednio o 24 zł/m³ w Płocku i 22 zł/m³ w cenniku saudyjskiego giganta. Koncern BP Europa do momentu przygotowania raportu nie zaktualizował jeszcze dzisiejszych stawek, utrzymując cennik z wczoraj.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecna sytuacja w krajowym hurcie jest efektem ścierania się dwóch potężnych sił makroekonomicznych. Z jednej strony, na globalnych rynkach ropy Brent widzimy dziś próbę stabilizacji w okolicach 92,23 USD za baryłkę (+0,23%), jednak w skali miesiąca surowiec potaniał o ponad 11%. Wynika to z doniesień o łagodzeniu napięć na Bliskim Wschodzie i nadziejach na dyplomatyczne porozumienie USA z Iranem. Warto jednak pamiętać, że przez ostrożną politykę wydobywczą OPEC+ oraz obawy o globalne łańcuchy dostaw, ropa jest wciąż o 51% droższa niż na początku roku.

Z drugiej strony, pozytywny efekt tańszej ropy jest silnie tłumiony przez rynek walutowy. Złoty systematycznie traci do dolara – aktualny kurs USD/PLN to 3,9431 (wzrost o blisko 0,7% w skali miesiąca i niemal 10% od początku roku). Drogi dolar drastycznie podnosi koszty importu dla rafinerii, tworząc presję na utrzymanie wyższych cen w hurcie i ograniczając przestrzeń do głębokich cięć. Dodatkowo, rządowe limity cen maksymalnych w detalu z jednej strony chronią konsumentów, ale z drugiej duszą marże rafineryjne producentów.

Zmiany w cennikach hurtowych z naturalnym opóźnieniem przekładają się na to, co widzimy na stacjach. Dopóki złoty wyraźnie się nie umocni w relacji do dolara, a sytuacja na giełdach naftowych trwale się nie uspokoi, trudno liczyć na długoterminowe i ostre spadki cen w detalu. Niemniej, dzisiejsze głębokie cięcia w rafineriach to pozytywny sygnał. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.