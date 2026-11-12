Hurtowe ceny paliw 12.11.2026. Czas na oddech dla kierowców po potężnej fali obniżek

Ceny hurtowe paliw na 12.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja na rynku hurtowym przynosi wyczekiwane uspokojenie. Z powodu braku publikacji nowych notowań na czwartek 12 listopada, u wszystkich wiodących dostawców obowiązują cenniki z dnia poprzedniego. Poniżej prezentujemy aktualne stawki netto w PLN za metr sześcienny (1000 litrów):

Orlen: Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5884 zł, ON - 6681 zł

Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5884 zł, ON - 6681 zł Aramco: Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5885 zł, ON - 6680 zł

Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5885 zł, ON - 6680 zł BP Europa: Pb95 - 5307 zł, Pb98 - 5884 zł, ON - 6681 zł

Porównując dzisiejsze oferty poszczególnych rafinerii, wyraźnie widać, że rynek jest niezwykle spłaszczony, a różnice są kosmetyczne. Najtańszą benzynę Pb95 oferują solidarnie wszyscy trzej główni dostawcy z identyczną stawką na poziomie 5307 zł/m³. W przypadku benzyny premium Pb98, najkorzystniejszą ofertę znajdziemy obecnie na terminalach Orlenu oraz BP Europa, które wyceniły to paliwo na 5884 zł/m³. Z kolei w walce o najtańszy olej napędowy (ON) prowadzi dzisiaj Aramco. Oferuje ono to paliwo za 6680 zł/m³, wyprzedzając polskiego potentata i brytyjską sieć o symboliczną złotówkę na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Brak dzisiejszych aktualizacji oznacza, że rynek wszedł w fazę ostrożnego wyczekiwania. Taka stabilizacja następuje jednak po niezwykle dynamicznym okresie. Przez ostatni tydzień obserwowaliśmy potężną i niesłabnącą falę obniżek u wszystkich operatorów. Analizując dane historyczne z okresu od 4 do 11 listopada, widać, jak czołowi gracze systematycznie ścinali swoje marże i dostosowywali cenniki do spadków.

W ciągu zaledwie tygodnia Orlen oraz BP Europa zredukowały hurtowe ceny benzyny Pb95 o 221 zł/m³ (co daje ok. 22 grosze na litrze), a w przypadku oleju napędowego zeszły z ceny aż o 396 zł/m³ (prawie 40 groszy na litrze). Praktycznie identycznym torem podążało Aramco, tnąc w tym samym oknie czasowym stawkę za Pb95 o 222 zł/m³ i za diesla o 396 zł/m³. Skala zeszłotygodniowych spadków sprawiła, że potencjał do dalszych przecen na bramach rafineryjnych chwilowo się wyczerpał, a dostawcy wolą poczekać na dalszy rozwój wypadków przed nadchodzącym weekendem.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Wyhamowanie spadków w krajowym hurcie to bezpośredni efekt potężnych napięć na rynkach światowych. Choć w perspektywie minionego miesiąca ropa naftowa Brent odnotowała kilkunastoprocentowy spadek, to ostatnie notowania przyniosły korektę i odbicie do poziomu ponad 93 USD za baryłkę (+0,68%). Kluczowym czynnikiem, który tamuje głębsze zniżki surowca, są listopadowe decyzje państw OPEC+ o przedłużeniu dotychczasowych limitów produkcyjnych. Rynek pozostaje przy tym wysoce wrażliwy na kwestie geopolityczne. Obawy o ewentualną eskalację konfliktu na linii Izrael-Iran oraz zagrożenia dla szlaków transportowych w Cieśninie Ormuz powodują, że inwestorzy zmuszeni są wliczać w ceny wyraźną premię za ryzyko zbrojne.

Z punktu widzenia polskich stacji paliw, problemem numer jeden jest obecnie kondycja naszej waluty. Obserwujemy systematyczne i wyraźne osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego. Kurs USD/PLN zbliża się do poziomu 3,98, notując wzrost o blisko 1,9% tylko w skali minionego tygodnia i już blisko 11% od początku tego roku. Mocny dolar, którego napędza m.in. pokłosie wyborów w USA i powrót kapitału do tzw. bezpiecznych przystani, drastycznie podnosi złotówkowy koszt importu ropy. Jak zauważają analitycy, słaba waluta narodowa całkowicie pożera korzyści, które moglibyśmy odnosić z miesięcznych przecen samej baryłki na rynkach światowych.

Mieszanka drogiej ropy i słabego złotego buduje gigantyczną presję kosztową na krajowe rafinerie. Detaliczny rynek benzyny i oleju napędowego pozostaje pod osłoną rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (VAT ścięty do 8%, obniżona akcyza i administracyjne limity cen maksymalnych na pylonach), co tłumi gwałtowne skoki dla przeciętnego Kowalskiego. Prawdziwe, nieukryte realia rynkowe demaskuje jednak nieobjęty tym systemem autogaz (LPG), którego ceny dynamicznie szybują, pokonując historyczną barierę 4 zł za litr. Choć zmiany w hurcie zawsze przekładają się na stacje z opóźnieniem kilku dni, układanka makroekonomiczna mówi jasno: brakuje dzisiaj fundamentalnych podstaw (np. umocnienia złotego czy deeskalacji na Bliskim Wschodzie) do kolejnych znaczących obniżek na polskim rynku hurtowym.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

Treść stworzona przy użyciu AI.