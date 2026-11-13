Hurtowe ceny paliw 13.11.2026. Wyraźne obniżki w cennikach rafinerii przed weekendem

Ceny hurtowe paliw na 13.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Piątkowy poranek przynosi pozytywną i dynamiczną sytuację na polskim rynku hurtowym. Wszyscy czołowi gracze zdecydowali się na korektę swoich cenników w dół. Poniżej prezentujemy aktualne zestawienie cen netto (zawierających akcyzę i opłatę paliwową) w przeliczeniu na metry sześcienne:

Orlen: Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5866 zł/m³, ON - 6663 zł/m³

Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5866 zł/m³, ON - 6663 zł/m³ Aramco Poland: Pb95 - 5278 zł/m³, Pb98 - 5867 zł/m³, ON - 6664 zł/m³

Pb95 - 5278 zł/m³, Pb98 - 5867 zł/m³, ON - 6664 zł/m³ BP Europa SE: Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5866 zł/m³, ON - 6663 zł/m³

Dzisiejsze zestawienie obrazuje niezwykle wyrównaną konkurencję. Najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz najtańszy olej napędowy oferują dziś ex aequo Orlen oraz BP Europa. Aramco Poland ustaliło swój dzisiejszy cennik na poziomie o zaledwie 1 zł wyższym na każdym metrze sześciennym paliwa względem rynkowych rywali.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza danych z ostatnich dni potwierdza wyczekiwany przez rynek trend spadkowy, który rozpoczął się w okolicach 5 listopada. W porównaniu z poprzednio publikowanymi notowaniami ze środy (11 listopada), wszyscy dostawcy zdecydowali się na zauważalne cięcia, przy czym najmocniej zrewidowano w dół ceny popularnej benzyny 95-oktanowej.

Orlen oraz BP Europa obniżyli cenę benzyny Pb95 aż o 30 zł na metrze sześciennym, a benzyna Pb98 potaniała o 18 zł/m³. W przypadku oleju napędowego spadek u tych dostawców wyniósł również 18 zł/m³. Bardzo zbliżonej, choć ułamkowo mniejszej korekty dokonało Aramco – w tym przypadku Pb95 potaniała o 29 zł/m³, Pb98 o 18 zł/m³, a diesel o 16 zł/m³. To właśnie Orlen i BP Europa dokonali najgłębszych obniżek w dzisiejszym zestawieniu, narzucając tempo zmian konkurencji.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne ruchy w cennikach hurtowych są wypadkową złożonej sytuacji na rynkach międzynarodowych. Ropa Brent, mimo stabilnego otwarcia na poziomie nieco ponad 96 USD za baryłkę, znajdowała się w ostatnich tygodniach pod presją spadkową. Przecena ta wynika z wygasania premii za ryzyko geopolityczne (szczególnie w relacjach USA-Iran) oraz nadwyżki surowca generowanej przez rosnącą produkcję krajów spoza kartelu OPEC+. Mimo to, należy pamiętać, że w ujęciu od początku roku czarne złoto podrożało już o niemal 58 procent.

Optymizm związany ze spadkami cen ropy jest jednak w Polsce hamowany przez silne osłabienie złotego. Kurs USD/PLN wzrósł w minionym tygodniu o ponad 1,5 proc. i oscyluje obecnie blisko poziomu 3,98, niebezpiecznie zbliżając się do 4 złotych. Tak drogi dolar drastycznie podnosi koszty importu surowca. Hurtownicy podkreślają, że splot silnego dolara i wciąż drogiej ropy sprawia, iż brakuje fundamentów do jeszcze głębszych obniżek, a niepewność co do przyszłorocznych podatków i wygaszenia programów osłonowych dodatkowo studzi zapał do agresywnych cięć cenowych w rafineriach.

Choć rynek mierzy się z przeciwnościami walutowymi, stacje benzynowe z pewnym opóźnieniem reagują na dzisiejsze wieści z rafinerii. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie benzyny i diesla jeszcze w tym tygodniu.

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