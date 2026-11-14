Hurtowe ceny paliw 14.11.2026. Gwałtowne podwyżki diesla na weekend

Ceny hurtowe paliw na 14.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek weekendu przynosi dużą dynamikę zmian, jednak ogranicza się ona przede wszystkim do oleju napędowego i benzyny premium. Ceny benzyny bezołowiowej 95 pozostają w stagnacji. Poniżej prezentujemy aktualne wyceny hurtowe netto (w zł/m³, w temperaturze referencyjnej 15°C, z uwzględnieniem akcyzy i opłaty paliwowej):

Orlen: Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5882 zł/m³, ON - 6776 zł/m³

Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5882 zł/m³, ON - 6776 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5883 zł/m³, ON - 6776 zł/m³

Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5883 zł/m³, ON - 6776 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5866 zł/m³, ON - 6663 zł/m³ (ostatni opublikowany cennik z 13.11.2026)

Biorąc pod uwagę dzisiejsze oraz ostatnie dostępne stawki, klasyfikacja najtańszych ofert prezentuje się następująco:

Najtańsza benzyna Pb95: Na rynku hurtowym mamy całkowity remis. Zarówno Orlen, Aramco, jak i BP oferują ten produkt po identycznej cenie 5277 zł/m³.

Na rynku hurtowym mamy całkowity remis. Zarówno Orlen, Aramco, jak i BP oferują ten produkt po identycznej cenie 5277 zł/m³. Najtańsza benzyna Pb98: Liderem zestawienia jest BP z wyceną 5866 zł/m³ z piątku. Wśród firm, które opublikowały nowe cenniki na sobotę, minimalnie tańszy jest Orlen (5882 zł/m³) wobec oferty Aramco.

Liderem zestawienia jest BP z wyceną 5866 zł/m³ z piątku. Wśród firm, które opublikowały nowe cenniki na sobotę, minimalnie tańszy jest Orlen (5882 zł/m³) wobec oferty Aramco. Najtańszy olej napędowy (ON): Najbardziej atrakcyjną stawkę utrzymuje BP (6663 zł/m³), co wynika z braku weekendowej aktualizacji. Na rynku bieżącym (sobota) ceny Orlenu i Aramco perfekcyjnie się zrównały na poziomie 6776 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsze decyzje koncernów brutalnie przerywają korektę spadkową, z którą na krajowym hurcie mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Wystarczy cofnąć się do 6 listopada, gdy olej napędowy wyceniano na ponad 6950 zł/m³, po czym w kolejnych dobach konsekwentnie taniał aż do piątkowego dołka na poziomie ok. 6663 zł/m³. Sobota przynosi jednak gwałtowne odwrócenie tego trendu.

Największej podwyżki na rynku dokonał dzisiaj Orlen, windując wycenę oleju napędowego (ONeko) aż o 113 zł/m³ w stosunku do piątku (co w przełożeniu na dystrybutor oznacza wzrost o 11,3 grosza na litrze paliwa w hurcie). Rodzimy koncern podniósł również cenę benzyny Pb98 o 16 zł/m³, pozostawiając jednocześnie stawkę dla Pb95 na niezmienionym poziomie (0 zł różnicy). Niemal kopię tej strategii zastosowało Aramco – w ich cenniku olej napędowy podrożał o 112 zł/m³, a benzyna Pb98 wzrosła o 16 zł/m³. W przypadku benzyny Pb95 odnotowano tu wręcz kosmetyczną, w praktyce nieodczuwalną dla rynku obniżkę rzędu 1 zł/m³. Sieć BP Europa nie zmieniła dziś cenników, utrzymując stawki na poziomach zamykających roboczy tydzień.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aby zrozumieć dzisiejsze gwałtowne ruchy w cennikach hurtowych, musimy spojrzeć szerzej na splot rynkowych czynników globalnych i lokalnych. Na rynkach naftowych ropa Brent wyceniana jest obecnie na 96,13 USD za baryłkę. Oznacza to spadek o ponad 3% w skali ostatniego tygodnia, napędzany najnowszym raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) o nadwyżce podaży surowca, a także rosnącym w październiku wydobyciem państw OPEC+ (głównie Arabii Saudyjskiej, Iraku i Kuwejtu). Ten optymizm giełdowy jest jednak wciąż hamowany przez ogromną, 57,80-procentową dynamikę wzrostu cen ropy od początku roku i stałą premię za ryzyko geopolityczne wywoływane amerykańską blokadą morską Iranu i napięciami na Bliskim Wschodzie.

Kierowcy i rafinerie w Polsce mogliby cieszyć się z taniejącej ropy, gdyby nie fatalna kondycja złotego. Polska waluta systematycznie traci na wartości, deprecjonując się od początku roku o ponad 11%. Aktualny kurs USD/PLN wynosi 3,9975, nieuchronnie ocierając się o granicę 4 złotych. Taki kurs bezlitośnie zjada zyski z giełdowych obniżek ropy, narzucając presję na krajowe koncerny. Kiedy dodamy do tego podwyższone marże rafineryjne i zapasy gotowego diesla w Europie niższe o kilkanaście procent niż przed rokiem, uderzenie dzisiejszych podwyżek w hurcie staje się rynkową koniecznością.

Pamiętajmy, że wszelkie fluktuacje, w tym dzisiejsze ostre skoki stawek na rynku hurtowym, docierają do sprzedaży detalicznej z pewnym opóźnieniem. Dzisiejsze wyraźne, przekraczające 110 zł na metrze sześciennym podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają jednak, że kierowcy powinni spodziewać się odczuwalnych wzrostów cen diesla na stacjach jeszcze w tym tygodniu.

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