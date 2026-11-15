Hurtowe ceny paliw 15.11.2026. Czas na oddech dla kierowców

Ceny hurtowe paliw na 15.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Niedzielna sesja nie przyniosła nowych cenników u wiodących dostawców w Polsce, co stanowi stały element weekendowego cyklu na rynku hurtowym. Z tego względu w mocy pozostają stawki opublikowane pod koniec roboczego tygodnia oraz w sobotę.

Orlen: Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5882 zł/m³, ON - 6776 zł/m³

Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5882 zł/m³, ON - 6776 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5883 zł/m³, ON - 6776 zł/m³

Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5883 zł/m³, ON - 6776 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5277 zł/m³, Pb98 - 5866 zł/m³, ON - 6663 zł/m³

Analiza bieżących cenników jasno pokazuje, że najtańszą benzynę Pb95 oferują dziś solidarnie wszyscy trzej dostawcy (równo po 5277 zł/m³). W przypadku droższej benzyny Pb98 oraz kluczowego dla transportu oleju napędowego (ON) na pozycję lidera wysuwa się BP Europa z najniższymi stawkami (odpowiednio 5866 zł/m³ i 6663 zł/m³), co wynika z utrzymania przez tę firmę piątkowego cennika bez implementowania weekendowych podwyżek.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Z uwagi na niedzielę i brak aktualizacji cenników, dzisiejszy dzień to klasyczny okres wyczekiwania i bacznej obserwacji rynku globalnego. Analizując jednak dynamikę z dni bezpośrednio poprzedzających weekend, widoczna jest duża zmienność stawek. Ostatnia gwałtowna zmiana wydarzyła się między 13 a 14 listopada. Zarówno Orlen, jak i Aramco wdrożyły wtedy dotkliwe podwyżki oleju napędowego – w ciągu jednej doby cena tego paliwa poszybowała o 113 zł na metrze sześciennym w górę (z 6663/6664 zł do 6776 zł). W tym samym czasie symbolicznie o 16 zł/m³ podrożała też benzyna Pb98. Co ciekawe, w obliczu tych zawirowań, stawki za najpopularniejszą benzynę Pb95 całkowicie uchroniły się przed przedweekendowym trendem wzrostowym, nie ulegając zmianie.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Trwający brak zmian w cennikach hurtowych nie powinien usypiać czujności kierowców, zwłaszcza w świetle niezwykle trudnych warunków makroekonomicznych. Wycena ropy naftowej Brent uparcie utrzymuje się w rejonach 96 dolarów za baryłkę, a w ujęciu rocznym mamy tu do czynienia z potężnym, wynoszącym 58% wzrostem. Za tak drastyczne koszty surowca odpowiada niepewność geopolityczna na Bliskim Wschodzie, w tym zakłócenia w transporcie, polityka USA wobec Iranu, a także niedawna decyzja państw grupy OPEC+ ograniczająca limity wydobycia na grudzień. Brakuje fizycznej podaży ropy na światowych rynkach, co spędza analitykom sen z powiek.

Dla polskiego rynku równie wyniszczający jest kondycja rodzimej waluty. Kurs USD/PLN otrarł się o poziom 3,9975, czyli o swoje roczne maksima, osłabiając złotego w tym roku już o 11 procent. Jako że surowce energetyczne kupujemy za amerykańskie dolary, rosnące koszty importu rujnują marże rafineryjne i uderzają w polskie cenniki. Szczególnie widać to na rynku diesla, którego na europejskich hubach po prostu brakuje. Pomimo działania rynkowych mechanizmów osłonowych takich jak „Ceny Paliwa Niżej”, obecne globalne fundamenty dają niewielkie pole manewru operatorom do obniżek na dystrybutorach detalicznych.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

Treść stworzona przy użyciu AI.