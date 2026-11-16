Hurtowe ceny paliw 16.11.2026. Czas na oddech dla kierowców po weekendowych podwyżkach

Ceny hurtowe paliw na 16.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek nowego tygodnia przyniósł rynkowi chwilę wyczekiwanej stabilizacji. Ponieważ w poniedziałkowy poranek dostawcy powstrzymali się od wprowadzania nowych korekt, a najnowsze daty notowań pochodzą z soboty, 14 listopada, na rynku hurtowym obowiązują ceny z weekendu. Nie zmienia to faktu, że sytuacja długoterminowa jest mocno napięta.

Dzisiejsze ceny netto (wyrażone w zł/m³, uwzględniające podatek akcyzowy i opłatę paliwową) dla poszczególnych dystrybutorów prezentują się następująco:

Orlen: Pb95 – 5277 zł, Pb98 – 5882 zł, ON – 6776 zł

Pb95 – 5277 zł, Pb98 – 5882 zł, ON – 6776 zł Aramco: Pb95 – 5277 zł, Pb98 – 5883 zł, ON – 6776 zł

Pb95 – 5277 zł, Pb98 – 5883 zł, ON – 6776 zł BP Europa: Pb95 – 5277 zł, Pb98 – 5882 zł, ON – 6776 zł

Analizując dzisiejsze zestawienie, widzimy niezwykłą zgodność w ofertach wielkiej trójki. Najtańsza benzyna Pb95 jest dostępna w dokładnie tej samej cenie (5277 zł/m³) u wszystkich trzech dystrybutorów: Orlen, Aramco oraz BP Europa. Identycznie ukształtowała się rywalizacja na rynku oleju napędowego, który wszędzie wyceniany jest na 6776 zł/m³. Bardzo drobna rywalizacja ujawnia się tylko w segmencie benzyny premium (Pb98) – tutaj najtańszą ofertę mają ex aequo Orlen i BP Europa, minimalnie wyprzedzając Aramco zaledwie o 1 złotówkę na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Obecny brak zmian u czołowych rafinerii trzeba traktować jako typowy w takich momentach okres wyczekiwania i uważnej obserwacji globalnych indeksów. Prawdziwy obraz rynku dostrzeżemy jednak, spoglądając na trendy z ostatnich dni poprzedzających dzisiejsze zawieszenie broni, a te były wyjątkowo burzliwe.

Jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia obserwowaliśmy stopniowe spadki na benzynie 95-oktanowej (z poziomu 5368 zł w dniu 6.11, aż do aktualnych 5277 zł). Prawdziwe uderzenie kosztowe dotknęło jednak odbiorców oleju napędowego. Między piątkiem (13.11) a sobotą (14.11) rynek został zaskoczony radykalnymi podwyżkami. Wszyscy dostawcy wywindowali ceny diesla – Orlen oraz BP Europa zrobili to aż o 113 zł/m³, z kolei Aramco podniosło ceny ON o 112 zł/m³. Taki nagły skok przekłada się z dnia na dzień na ponad 11 groszy na jednym litrze paliwa w samym hurcie. Dzisiejszy brak nowych cenników to prawdopodobnie zaledwie nabieranie oddechu po tych ostrych, drastycznych ruchach z weekendu, kiedy to rafinerie starały się szybko wyrównać bilans.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Spokój obserwowany dziś w cennikach krajowych rafinerii to zjawisko, na które z wielką ulgą patrzą właściciele stacji, mierzący się z wyjątkowo trudnym kontekstem globalnym. Sytuacja na światowym rynku ropy naftowej wciąż nie daje powodów do hurraoptymizmu. Choć obecnie widzimy krótkoterminową próbę stabilizacji – baryłka Brent kosztuje 95,87 USD, tracąc ok. 9% w wymiarze miesięcznym z powodu nadziei na spadek napięć na Bliskim Wschodzie – to z perspektywy całego roku ropa nadal jest droższa o szokujące 57%. Kluczową rolę w utrzymywaniu wysokich cen ma też twarda polityka kartelu OPEC+, przedłużającego rygorystyczne limity wydobycia na listopad.

Największym zmartwieniem dla naszego krajowego rynku, uderzającym w hurtowników bardziej niż wycena surowca, pozostaje zły trend walutowy. Złoty wyraźnie traci wobec dolara, a aktualny kurs USD/PLN oscyluje zaledwie o włos poniżej psychologicznej bariery 4,00 zł (aktualnie 3,9972). Oznacza to dramatyczne osłabienie naszej waluty (o ponad 11% w stosunku do początku roku). Kombinacja drogiej ropy oraz potężnego dolara tworzy w normalnych warunkach natychmiastową presję na mocny skok cen detalicznych.

Polski rynek działa jednak w warunkach silnej interwencji. Dzięki obowiązującemu programowi urzędowych cen maksymalnych (utrzymujących podstawową benzynę na poziomie ok. 6,00-6,05 zł za litr), detaliści i importerzy biorą na siebie pełen ciężar drożyzny, uszczuplając radykalnie swoje marże. Ułudę rynkowego spokoju przerywa dopiero spojrzenie na sektor autogazu (LPG). Jako jedyne paliwo nieobjęte rządowym „parasolem ochronnym”, w wyniku ogromnych kosztów zakupowych i logistycznych, autogaz notuje silne wzrosty i potrafi kosztować w detalu już ponad 4,00 zł.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

Treść stworzona przy użyciu AI.