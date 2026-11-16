Hurtowe ceny paliw 16.11.2026. Czas na oddech dla kierowców po weekendowych podwyżkach

Anna Wojnowska
2026-11-16 8:46

Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy powstrzymali się na początku tygodnia przed aktualizacją cenników i utrzymali stawki z minionego weekendu. Analizujemy, co oznacza ta stabilizacja w kontekście wysoce napiętej sytuacji makroekonomicznej, drogiej ropy i wahań na rynku walutowym.

Ręka osoby tankującej paliwo do granatowego samochodu. O cenach paliw w hurcie przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 16.11.2026. Czas na oddech dla kierowców po weekendowych podwyżkach

Ceny hurtowe paliw na 16.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek nowego tygodnia przyniósł rynkowi chwilę wyczekiwanej stabilizacji. Ponieważ w poniedziałkowy poranek dostawcy powstrzymali się od wprowadzania nowych korekt, a najnowsze daty notowań pochodzą z soboty, 14 listopada, na rynku hurtowym obowiązują ceny z weekendu. Nie zmienia to faktu, że sytuacja długoterminowa jest mocno napięta.

Dzisiejsze ceny netto (wyrażone w zł/m³, uwzględniające podatek akcyzowy i opłatę paliwową) dla poszczególnych dystrybutorów prezentują się następująco:

  • Orlen: Pb95 – 5277 zł, Pb98 – 5882 zł, ON – 6776 zł
  • Aramco: Pb95 – 5277 zł, Pb98 – 5883 zł, ON – 6776 zł
  • BP Europa: Pb95 – 5277 zł, Pb98 – 5882 zł, ON – 6776 zł

Analizując dzisiejsze zestawienie, widzimy niezwykłą zgodność w ofertach wielkiej trójki. Najtańsza benzyna Pb95 jest dostępna w dokładnie tej samej cenie (5277 zł/m³) u wszystkich trzech dystrybutorów: Orlen, Aramco oraz BP Europa. Identycznie ukształtowała się rywalizacja na rynku oleju napędowego, który wszędzie wyceniany jest na 6776 zł/m³. Bardzo drobna rywalizacja ujawnia się tylko w segmencie benzyny premium (Pb98) – tutaj najtańszą ofertę mają ex aequo Orlen i BP Europa, minimalnie wyprzedzając Aramco zaledwie o 1 złotówkę na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Obecny brak zmian u czołowych rafinerii trzeba traktować jako typowy w takich momentach okres wyczekiwania i uważnej obserwacji globalnych indeksów. Prawdziwy obraz rynku dostrzeżemy jednak, spoglądając na trendy z ostatnich dni poprzedzających dzisiejsze zawieszenie broni, a te były wyjątkowo burzliwe.

Jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia obserwowaliśmy stopniowe spadki na benzynie 95-oktanowej (z poziomu 5368 zł w dniu 6.11, aż do aktualnych 5277 zł). Prawdziwe uderzenie kosztowe dotknęło jednak odbiorców oleju napędowego. Między piątkiem (13.11) a sobotą (14.11) rynek został zaskoczony radykalnymi podwyżkami. Wszyscy dostawcy wywindowali ceny diesla – Orlen oraz BP Europa zrobili to aż o 113 zł/m³, z kolei Aramco podniosło ceny ON o 112 zł/m³. Taki nagły skok przekłada się z dnia na dzień na ponad 11 groszy na jednym litrze paliwa w samym hurcie. Dzisiejszy brak nowych cenników to prawdopodobnie zaledwie nabieranie oddechu po tych ostrych, drastycznych ruchach z weekendu, kiedy to rafinerie starały się szybko wyrównać bilans.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Spokój obserwowany dziś w cennikach krajowych rafinerii to zjawisko, na które z wielką ulgą patrzą właściciele stacji, mierzący się z wyjątkowo trudnym kontekstem globalnym. Sytuacja na światowym rynku ropy naftowej wciąż nie daje powodów do hurraoptymizmu. Choć obecnie widzimy krótkoterminową próbę stabilizacji – baryłka Brent kosztuje 95,87 USD, tracąc ok. 9% w wymiarze miesięcznym z powodu nadziei na spadek napięć na Bliskim Wschodzie – to z perspektywy całego roku ropa nadal jest droższa o szokujące 57%. Kluczową rolę w utrzymywaniu wysokich cen ma też twarda polityka kartelu OPEC+, przedłużającego rygorystyczne limity wydobycia na listopad.

Największym zmartwieniem dla naszego krajowego rynku, uderzającym w hurtowników bardziej niż wycena surowca, pozostaje zły trend walutowy. Złoty wyraźnie traci wobec dolara, a aktualny kurs USD/PLN oscyluje zaledwie o włos poniżej psychologicznej bariery 4,00 zł (aktualnie 3,9972). Oznacza to dramatyczne osłabienie naszej waluty (o ponad 11% w stosunku do początku roku). Kombinacja drogiej ropy oraz potężnego dolara tworzy w normalnych warunkach natychmiastową presję na mocny skok cen detalicznych.

Polski rynek działa jednak w warunkach silnej interwencji. Dzięki obowiązującemu programowi urzędowych cen maksymalnych (utrzymujących podstawową benzynę na poziomie ok. 6,00-6,05 zł za litr), detaliści i importerzy biorą na siebie pełen ciężar drożyzny, uszczuplając radykalnie swoje marże. Ułudę rynkowego spokoju przerywa dopiero spojrzenie na sektor autogazu (LPG). Jako jedyne paliwo nieobjęte rządowym „parasolem ochronnym”, w wyniku ogromnych kosztów zakupowych i logistycznych, autogaz notuje silne wzrosty i potrafi kosztować w detalu już ponad 4,00 zł.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

Treść stworzona przy użyciu AI.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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