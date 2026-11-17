Ceny hurtowe paliw na 17.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek tygodnia przynosi wyraźne, spadkowe korekty w cennikach polskich rafinerii i dostawców. Po fali podwyżek, które szczytowały w okolicach 10 listopada, rynek podejmuje kolejne próby obniżenia wartości hurtowych, dając stacjom paliw przestrzeń do ewentualnych zniżek. Poniżej zestawienie dzisiejszych cen netto za 1000 litrów u kluczowych dostawców:

Orlen: Pb95 - 5245 zł/m³, Pb98 - 5845 zł/m³, ON - 6707 zł/m³

Pb95 - 5245 zł/m³, Pb98 - 5845 zł/m³, ON - 6707 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5247 zł/m³, Pb98 - 5846 zł/m³, ON - 6708 zł/m³

Pb95 - 5247 zł/m³, Pb98 - 5846 zł/m³, ON - 6708 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5245 zł/m³, Pb98 - 5845 zł/m³, ON - 6707 zł/m³

Analizując dzisiejsze propozycje hurtowe, widać wyraźnie, że oferty dostawców są do siebie niezwykle zbliżone. Tytuł najtańszego dostawcy wędruje dziś ex aequo do Orlenu oraz BP Europa – to u nich znajdziemy najtańszą benzynę Pb95 (5245 zł), Pb98 (5845 zł) oraz najtańszy olej napędowy (6707 zł). Aramco ustaliło swój dzisiejszy cennik o zaledwie 1-2 zł/m³ wyżej w każdej kategorii paliw.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Ostatnie dni na rynku hurtowym charakteryzują się próbami stopniowego schodzenia z cen. Względem ostatnich aktualizacji cenników (14 listopada), wszyscy czołowi gracze zdecydowali się na głębokie redukcje stawek. Najgłębszych zmian dokonali Orlen oraz BP Europa, obniżając cenę oleju napędowego o równe 69 zł/m³ (co przekłada się na około 6,9 grosza na litrze). Aramco odpowiedziało podobnym, choć minimalnie słabszym ruchem, obniżając diesla o 68 zł/m³.

W przypadku benzyny również mamy do czynienia z korektą w dół, choć nieco mniejszą. Orlen i BP Europa ścięły cenę Pb95 o 32 zł/m³, podczas gdy Aramco zmniejszyło jej wycenę o 30 zł/m³. Jeśli przeanalizujemy trend z ostatnich kilku dni, wyraźnie widać, że jesteśmy w cyklu spadkowym od 10 listopada, kiedy to ceny ON przekraczały poziom 6789 zł/m³. Łączna przecena oleju napędowego od tamtego momentu to już ponad 80 zł na metrze sześciennym. Pytaniem otwartym pozostaje jednak to, czy rafinerie będą w stanie ten trend utrzymać w obliczu narastających presji zewnętrznych.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Zniżki w hurcie to świetna informacja, ale szerszy kontekst rynkowy szybko gasi hurraoptymizm. Notowania ropy Brent wynoszą obecnie około 92,08 USD za baryłkę. Mimo że w ostatnim miesiącu widzieliśmy spadek z poziomu ok. 110 USD (-16%), to surowiec w ujęciu od początku roku (YTD) nadal wykazuje dramatyczny wzrost o 51%. Napięcia na Bliskim Wschodzie, w tym konflikt na linii USA-Iran, czy groźby blokady Cieśniny Ormuz powodują, że wysoka premia za ryzyko trzyma się mocno. Z tego też względu organizacja OPEC+ utrzymała obecne limity wydobycia. Analitycy Goldman Sachs prognozują nawet możliwość powrotu baryłki do poziomu 100 USD jeszcze w tym roku.

Sytuację rafinerii dodatkowo pogarsza makroekonomia krajowa. Para USD/PLN zbliża się do psychologicznej granicy 4,00 zł, notując 3,9999 zł, co spycha złotego na 52-tygodniowe minima. Ponad 11-procentowe osłabienie waluty narodowej do dolara od początku roku całkowicie pożera ewentualne pozytywy płynące ze spadków na rynkach naftowych. Właśnie to powoduje, że pomimo obniżek w Europie, w Polsce bariera drogiego importu trzyma stawki na wysokim poziomie. Przestrzeń na marżach pozostaje krytycznie mała. Hurt jest również zacieniony przez interwencje regulacyjne, takie jak mechanizm cen maksymalnych (CPN 3.0), oraz wiszącą na horyzoncie 3-procentową waloryzację opłaty paliwowej zapowiedzianą na styczeń 2027 roku.

Trzeba mieć na uwadze, że dynamika w rafineriach nie od razu jest widoczna na stacjach – zmiany w hurcie zawsze przekładają się na pylon z kilkudniowym opóźnieniem. Biorąc pod uwagę dzisiejsze tąpnięcia, sytuacja dla konsumentów wygląda jednak obiecująco.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.