Ceny hurtowe paliw na 18.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowe notowania na rynku hurtowym wskazują na dynamiczną sytuację i kontynuację zauważalnych zniżek. Wszyscy czołowi dostawcy zdecydowali się na korekty cenników, dzięki czemu na rynek trafia tańszy surowiec.

Orlen: Pb95 - 5230 zł/m³, Pb98 - 5831 zł/m³, ON - 6658 zł/m³

Pb95 - 5230 zł/m³, Pb98 - 5831 zł/m³, ON - 6658 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5233 zł/m³, Pb98 - 5833 zł/m³, ON - 6659 zł/m³

Pb95 - 5233 zł/m³, Pb98 - 5833 zł/m³, ON - 6659 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5230 zł/m³, Pb98 - 5831 zł/m³, ON - 6658 zł/m³

Analiza dzisiejszych ofert dowodzi, że najkorzystniejsze warunki zakupu oferują ex aequo Orlen oraz BP Europa. Zarówno benzyna Pb95, benzyna premium Pb98, jak i olej napędowy (ON) są u tych dostawców aktualnie wyceniane najtaniej na rynku polskim.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsza sesja przynosi ulgę zwłaszcza w segmencie oleju napędowego. W porównaniu z wtorkowymi (17 listopada) cennikami, wszyscy główni gracze - Orlen, Aramco i BP Europa - obniżyli ceny diesla o równe 49 zł na 1000 litrów (zł/m³). Zniżki dotknęły również benzyny. Orlen i BP Europa solidarnie obcięli ceny Pb95 o 15 zł/m³, a Pb98 o 14 zł/m³, wysuwając się na prowadzenie w kategorii najgłębszych cięć cen benzyn. Aramco skorygowało z kolei stawki odpowiednio o 14 zł/m³ i 13 zł/m³.

Przeceny te wpisują się w szerszy, bardzo wyraźny trend spadkowy. Wystarczy spojrzeć wstecz na połowę zeszłego tygodnia. Jeszcze 10 listopada hurtowa cena Pb95 w Orlenie wynosiła 5346 zł/m³, co oznacza spadek rzędu 116 zł/m³ w ciągu zaledwie 8 dni. Olej napędowy w tym samym przedziale czasowym stracił na wartości 131 zł/m³. Oznacza to stabilny marsz w dół u wszystkich wiodących dostawców.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Głównym katalizatorem korzystnych zmian na polskim rynku hurtowym jest silny trend spadkowy na światowych giełdach ropy. Baryłka ropy Brent zeszła do poziomu około 92 dolarów, co przekłada się na spadek wartości rzędu 16 procent w skali miesiąca. Rynki wyceniają obecnie przede wszystkim rosnące obawy o nadpodaż surowca, co potwierdziły drastyczne wzrosty zapasów w USA wskazane przez Amerykański Instytut Paliw (API). Dodatkowo, globalne instytucje takie jak Goldman Sachs czy Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zapowiadają przewagę podaży nad popytem w 2027 roku. Nie bez znaczenia pozostaje spadek premii za ryzyko geopolityczne, wynikający z rynkowych oczekiwań na dyplomatyczne uspokojenie napięć z Iranem przez nową administrację USA.

Niestety, efekty taniejącej ropy są na polskim podwórku drastycznie hamowane przez sytuację na rynku walutowym. Kurs dolara do złotego (USD/PLN) przekroczył barierę 4,01 zł, co oznacza umocnienie amerykańskiej waluty o niemal 12 procent od początku roku. Drogi dolar, wspierany przez amerykańską inflację oraz restrykcyjną politykę Fed, bezpośrednio winduje koszty zakupu ropy rozliczanej w tej walucie. Stwarza to istotną presję ograniczającą możliwości rafinerii do jeszcze mocniejszych zniżek.

Trzeba pamiętać, że hurtowe przeceny przekładają się na stawki detaliczne z pewnym opóźnieniem. Analitycy przewidują jednak, że wkrótce powinniśmy zobaczyć efekty dzisiejszych trendów na pylonach. Oczekuje się, że cena Pb95 ma realne szanse na zejście w okolicę 6 zł/l, a diesel coraz wyraźniej oddala się od poziomu 8 zł/l. Odmiennie prezentuje się tylko autogaz (LPG), który z powodu konkurencji o surowiec z rynkiem grzewczym dynamicznie drożeje ponad poziom 4 zł/l. Konkludując, dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.