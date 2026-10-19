Hurtowe ceny paliw 19.10.2026. Czas na oddech dla kierowców po serii obniżek.

Ceny hurtowe paliw na 19.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek tygodnia przynosi wyczekiwaną stabilizację na polskim rynku hurtowym. Ze względu na brak aktualizacji cenników w dniu dzisiejszym, u czołowych dostawców obowiązują stawki z 17 października. Poniżej prezentujemy aktualne ceny netto paliw (w PLN/m³) u kluczowych graczy rynkowych:

Orlen: Pb95 - 5989 zł/m³, Pb98 - 6697 zł/m³, ON - 7081 zł/m³

Pb95 - 5989 zł/m³, Pb98 - 6697 zł/m³, ON - 7081 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5991 zł/m³, Pb98 - 6695 zł/m³, ON - 7081 zł/m³

Pb95 - 5991 zł/m³, Pb98 - 6695 zł/m³, ON - 7081 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5989 zł/m³, Pb98 - 6697 zł/m³, ON - 7081 zł/m³

Porównując bieżące oferty na rynku, najtańszą benzynę Pb95 proponują dziś ex aequo Orlen oraz BP Europa (5989 zł/m³). W przypadku benzyny premium Pb98 najkorzystniej wypada oferta od Aramco (6695 zł/m³). Z kolei bazowe ceny oleju napędowego (ON) wyrównały się u wszystkich trzech analizowanych dostawców i wynoszą dzisiaj dokładnie 7081 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Brak nowych cenników w poniedziałek należy interpretować jako okres wyczekiwania i uważnej obserwacji rynków globalnych przez krajowe rafinerie po dość intensywnym końcu zeszłego tygodnia. Aby jednak dobrze zrozumieć obecną sytuację, trzeba przypomnieć wyraźny trend spadkowy z ostatnich dni, kiedy to pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego paliwa zauważalnie taniały.

Podczas ostatniej zmiany cenników (pomiędzy 16 a 17 października) wszyscy analizowani dostawcy wprowadzili obniżki. Benzyna Pb95 staniała wówczas o około 90-91 zł/m³, Pb98 o średnio 116-117 zł/m³, a obniżki w przypadku diesla wyniosły niespełna 30 zł na metrze sześciennym. Patrząc z nieco szerszej perspektywy, od ubiegłego wtorku polscy producenci drastycznie ścięli koszty benzyny – w Orlenie cena Pb95 runęła z poziomu 6287 zł/m³ do dzisiejszych 5989 zł/m³. Obecna stabilizacja stawia jednak otwarte pytanie, czy potencjał do dalszych obniżek na polskim rynku nie został już wyczerpany.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Chwilowa stabilizacja cen w hurcie ma miejsce w obliczu niezwykle napiętej i ryzykownej sytuacji rynkowej. Notowania ropy Brent pną się w górę napędzane eskalacją na Bliskim Wschodzie oraz obawami o zablokowanie transportu przez kluczową dla światowych dostaw Cieśninę Ormuz. Obecnie za baryłkę surowca trzeba zapłacić wysoką cenę 107,25 USD. Choć dziś w ujęciu dziennym notujemy kosmetyczną korektę o 2,22%, to w ujęciu kwartalnym ropa podrożała o 22%, a w stosunku do zeszłego roku aż o 75%. Co gorsza, rynkową podaż dławi ostatnia, październikowa decyzja państw grupy OPEC+ o utrzymaniu limitów wydobycia co najmniej na listopad 2026 roku. Na niekorzyść polskich importerów działa też kurs amerykańskiej waluty (obecnie na poziomie 3,8934 PLN). W ciągu ostatnich trzech miesięcy dolar umocnił się wobec złotego o ponad 2,5%, co w kombinacji z rekordowo drogą ropą generuje potężną, podwójną presję kosztową dla krajowych rafinerii.

Sytuacja dla polskiego sektora paliwowego jest jeszcze trudniejsza ze względu na radykalne interwencje rządu. W ramach programu "Ceny Paliwa Niżej" nałożono sztywne limity detaliczne, uniemożliwiające sprzedaż drożej niż 8,00 zł za litr oleju napędowego i 6,89 zł za litr benzyny Pb95. Koszty tego programu docelowo pokryje nowy podatek od nadzwyczajnych zysków. Eksperci i analitycy rynkowi ostrzegają – przy tak rygorystycznie kontrolowanych cenach na stacjach i drastycznie drogim surowcu wycenianym z ogromną premią za ryzyko geopolityczne, marże hurtowe producentów pozostają ekstremalnie napięte. Jeśli na Bliskim Wschodzie nie dojdzie do natychmiastowej deeskalacji, makroekonomiczne uwarunkowania nie dają najmniejszych szans na kolejne gwałtowne obniżki cenników.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

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