Hurtowe ceny paliw 21.10.2026. Diesel drożeje, wyraźne obniżki cen benzyny

Ceny hurtowe paliw na 21.10.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowa sesja na rynku hurtowym przyniosła zauważalne przetasowania w cennikach polskich rafinerii. Poniżej prezentujemy aktualne zestawienie stawek netto (w PLN/m³) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C u poszczególnych operatorów rynkowych:

Orlen: Pb95 – 5838 zł/m³, Pb98 – 6521 zł/m³, ON – 7127 zł/m³

Pb95 – 5838 zł/m³, Pb98 – 6521 zł/m³, ON – 7127 zł/m³ Aramco: Pb95 – 5837 zł/m³, Pb98 – 6520 zł/m³, ON – 7128 zł/m³

Pb95 – 5837 zł/m³, Pb98 – 6520 zł/m³, ON – 7128 zł/m³ BP Europa: Pb95 – 5838 zł/m³, Pb98 – 6521 zł/m³, ON – 7127 zł/m³

W dzisiejszym zestawieniu dostawcy bardzo mocno ze sobą konkurują. Najtańszą benzynę zarówno w wariancie Pb95, jak i Pb98 znajdziemy dzisiaj w ofercie Aramco, które wyprzedza konkurencję o symboliczną złotówkę na metrze sześciennym. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku oleju napędowego (ON) – tutaj najkorzystniejsze warunki rynkowe przedstawiają wspólnie Orlen oraz BP Europa, oferując to paliwo o 1 zł/m³ taniej niż saudyjski koncern.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza najświeższych danych ujawnia wyraźne rozwarstwienie trendów dla poszczególnych rodzajów paliw w relacji dzień do dnia. Wszyscy trzej główni gracze zdecydowali się na odczuwalne obniżki w segmencie benzyn. Liderem cięć w przypadku bezołowiowej 95-tki jest Aramco, które zredukowało stawkę o równe 68 zł/m³ w stosunku do wtorku. Orlen i BP obniżyły z kolei swoje ceny o 66 zł/m³. Oznacza to podtrzymanie silnego, kilkudniowego trendu spadkowego dla benzyn – od połowy ubiegłego tygodnia (14.10) ceny Pb95 spadły w hurcie średnio o imponujące 352 zł/m³. W przypadku benzyny premium Pb98 wszyscy dostawcy solidarnie wprowadzili dziś obniżki rzędu 60 zł/m³.

Zupełnie inną dynamikę wykazuje olej napędowy. Po zeszłotygodniowych spadkach, diesel od wtorku systematycznie drożeje. Największą dzisiejszą podwyżkę zaserwowało Aramco windując cenę o 37 zł/m³. Orlen i BP skorygowały swoje cenniki w górę o 35 zł/m³. Mimo tego odbicia, w szerszej perspektywie ostatnich siedmiu dni, ceny oleju napędowego zachowują się relatywnie płasko, odrabiając jedynie dołki zaliczone pod koniec ubiegłego tygodnia.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecna sytuacja na krajowym rynku hurtowym jest silnie determinowana przez wysoce niesprzyjające, globalne czynniki makroekonomiczne. Notowania ropy naftowej typu Brent z impetem przebiły barierę 110 USD za baryłkę. Surowiec podrożał od początku roku o przeszło 80 proc., co stanowi bezpośrednie odzwierciedlenie ekstremalnie napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i utrzymującego się ryzyka blokady transportu przez Cieśninę Ormuz. Dodatkowo, rygorystyczna polityka cięć podażowych państw grupy OPEC+ utrwala na rynku deficyt podaży. Ten globalny szok cenowy jest dodatkowo potęgowany na gruncie krajowym przez osłabienie polskiego złotego. Kurs dolara amerykańskiego ustabilizował się na poziomie ok. 3,89 PLN, a wyższa o ponad 8 proc. od początku roku wycena tej waluty drastycznie winduje realne koszty zaopatrzenia polskich rafinerii.

Chociaż fundamentalne warunki nie pozostawiają złudzeń i presja na wzrost hurtowych cen paliw w Polsce jest olbrzymia, koszty tankowania ponoszone przez kierowców na stacjach są tymczasowo buforowane. Dzieje się tak za sprawą rządowego programu osłonowego, który nałożył maksymalne limity cen detalicznych dla benzyny i diesla. Trzeba jednak pamiętać, że gwałtowne zmiany w hurcie ostatecznie determinują pulę marżową właścicieli stacji. Analitycy nie przewidują fundamentalnej przestrzeni do obniżek w dłuższym terminie bez wyraźnej deeskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie.

Dzisiejsze, odczuwalne obniżki cen benzyny w cennikach hurtowych dają właścicielom stacji szansę na odbudowę marży i gwarantują utrzymanie cen detalicznych dla kierowców z dala od maksymalnych progów, natomiast wyraźne wzrosty stawek za olej napędowy ostrzegają, że w segmencie diesla jakakolwiek obniżka na pylonach pod koniec tego tygodnia jest scenariuszem niemal całkowicie wykluczonym.

Treść stworzona przy użyciu AI.