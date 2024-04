i Autor: Shutterstock

Prezenty na komunię

Ile dać do koperty na komunię? Ile powinien dać chrzestny, rodzic, babcia i pozostali goście?

Już niedługo rozpoczyna się czas przystępowania do pierwszej komunii świętej. To ważny dzień w życiu dziecka i jego rodziców. Jak zawsze przy okazji przyjęcia pierwszej komunii wraca temat prezentów. Najczęściej do kopert wkładamy pieniądze. Ile powinni dać chrzestni, dziadkowe, rodzice i inni goście? Czy zależy to od stopnia pokrewieństwa?