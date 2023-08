i Autor: Shutterstock

Pieniądze dla seniorów

ZUS wstrzymuje wypłaty emerytur! Seniorze, sprawdź kogo to dotyczy?

Ile emeryt może dorobić do emerytury, by nie stracić wypracowanego przez siebie świadczenia? Limity dorabiania do emerytury i renty zmieniły się ostatnio 1 czerwca 2023. Limit jest ustalany co kwartał, w zależności od przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że już za kilka dni, bo od 1 września progi dochodowe ponownie się zmienią. Ile seniorzy będą mogli dorobić do emerytury, zachowując w pełni swoje świadczenie emerytalne?