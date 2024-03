Ile wyniesie renta wdowia? Seniorzy dostaną nawet 6500 zł [KWOTY]

Ile wyniesie renta wdowia w 2024 roku? Wyliczenia

Renta wdowia to świadczenie, które miałoby poprawić sytuację finansową seniorów, którym umiera współmałżonek i tym samym tracą drugą emeryturę. Śmierć współmałżonka to nie tylko dramat emocjonalny, ale i ekonomiczny. W szczególnie trudnej sytuacji pozostaje większość kobiet, które to statystycznie mają niższe świadczenia emerytalne niż mężczyźni. Renta wdowia miałaby tę sytuację poprawić. Proponowane przez obóz lewicowy rozwiązanie dotyczące renty wdowiej ma bazować na następujących zasadach: osamotniona osoba może zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Dla zobrazowania różnicy partia uruchomiła specjalną stronę internetową (rentawdowia.pl), na której przedstawia przykładowe wyliczenia świadczeń w kilku wariantach.

Renta wdowia. Kto dostanie 6500 zł?

Jeden z opisanych przypadków dotyczy małżeństwa policjanta z emeryturą 4 tys. zł brutto i nauczycielki z emeryturą 2 tys. zł. Obecnie po śmierci mężczyzny wdowa, rezygnując ze swojej emerytury, może otrzymać rentę rodzinną w wysokości 3,4 tys. zł. A po zmianach otrzymałaby rentę wdowią rzędu 4,4 tys. zł, która to składałaby się z renty rodzinnej 3,4 tys. zł i połowy emerytury kobiety, czyli 1 tys. zł. Drugim ciekawym przykładem jest sytuacja wdowy, która zarabiała więcej niż jej mąż i tym samym miała wyższą emeryturę, więc po śmierci małżonka pozostała tylko ze swoim świadczeniem 5 tys. zł. Po zmianie przepisów kobieta otrzymałaby rentę wdowią bliską 6,5 tys. zł, która to składałaby się z jej emerytury 5 tys. zł i połowy renty rodzinnej przysługującej po zmarłym mężu ok. 1,5 tys. zł. Więcej przykładów prezentujemy w galerii.

