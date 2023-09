Ile wynosi 14. emerytura 2023? Tyle pieniędzy dostaniesz! Wypłaty już ruszyły

14 emerytura wyższa w 2023 roku! Ale jest haczyk

- Ta 14. emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak traktujemy solidarność międzypokoleniową. 14. emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak serio podchodzimy do losu wszelkich seniorów – zarówno od strony finansowej pokazujemy dbałość, tak jak tylko możemy - mówił na spotkaniu z wyborcami premier Mateusz Morawiecki, zaraz po podpisaniu rozporządzeniu o czternastce.

Zgodnie z rozporządzeniem 14. emerytura będzie wyższa niż ustawowe 1588 zł brutto (wysokość minimalnej emerytury). Świadczenie wyniesie 2650 zł brutto i będzie przysługiwać osobom, które mają prawo do emerytury. Powyżej 2900 zł czternastka będzie pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę". Przykładowo, jeśli ktoś dostaje 3000 zł emerytury brutto miesięcznie, to przekracza limit o 100 zł i o tyle będzie pomniejszona kwota jego czternastki brutto. Dokładne wyliczenia można sprawdzić w naszej galerii.

Aby 14. emerytura została wypłacona, świadczenie musi wynosić przynajmniej 50 zł, więc seniorzy otrzymujący powyżej 5500 zł brutto emerytury, czternastego świadczenia nie dostaną w ogóle. Rozporządzenie podpisane przez premiera wyznaczyło także termin wypłaty czternastek.

Co z obietnicą Jarosława Kaczyńskiego? 2200 zł netto czternastki tylko dla nielicznych

Choć prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że seniorzy otrzymają 2200 zł netto (czyli na rękę) czternastej emerytury, to jednak taką kwotę dostanie tylko nieliczna grupa. Jest to spowodowane faktem, że 14. emerytura nie jest zwolniona z podatku PIT, więc od kwoty brutto zostanie odliczony podatek. Wysokość podatku będzie zależna od dochodów seniora z emerytury, tym samym osoby, które otrzymują więcej niż minimalną emeryturę, otrzymają mniejszą kwotę czternastki "na rękę".

Tak więc przykładowo, osoba która otrzymuje 1500 zł emerytury dostanie 2200 zł czternastki netto. Jednak senior, który otrzymuje 2000 zł brutto świadczenia, brutto również dostanie pełną czternastkę (2650 zł), ale od świadczenia odliczony bedzie podatek PIT i otrzyma na rękę już nieco mniej bo 2154 zł.

Dokładne wyliczenia możecie sprawdzić w naszej galerii.

