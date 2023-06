Pensja żołnierzy. Ile zarabia żołnierz zawodowy w Polsce?

Co najnowszy wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów? To powinieneś wiedzieć

Służba wojskowa. Jak wygląda rekrutacja?

Jakie warunki należy spełnić, by wstąpić do wojska? Wśród wymagań skierowanych do potencjalnych szeregowych znajdziemy wykształcenie podstawowe, polskie obywatelstwo, dobra kondycja fizyczna oraz psychiczna. Nie można być również karanym za umyślne popełnienie przestępstwa. Rekrutację prowadzą Wojskowe Centra Rekrutacyjne. Należy złożyć wniosek o przyjęcie do armii, przejść rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badania przeprowadzone przez komisję lekarską. Następnie jest kierowany na szkolenie podstawowe po którym składa przysięgę i jest kierowany na szkolenie specjalistyczne.

Studia wojskowe mogą pomóc w karierze zawodowego żołnierza

Dobrym rozwiązaniem może okazać się także wybór studiów wojskowych. Na II roku studenci podejmują zawodową służbę wojskową i otrzymują minimalne wynagrodzenie w wysokości 4560 zł brutto. Co istotne, po ukończeniu studiów, absolwenci mają zapewnioną pracę. Otrzymują również stopień podporucznika, który jest związany z podniesieniem wynagrodzenia do 6 700 zł brutto.

Ile zarabia żołnierz zawodowy?

Ile zarabia żołnierz zawodowy? Wysokość pensji uzależniona jest przede wszystkim od długości pełnionej służby oraz stopnia wojskowego. Poza podstawowym wynagrodzeniem, żołnierze mogą liczyć na wiele dodatków i benefitów pozapłacowych.

Korpus szeregowy - 4 960 zł brutto

Podoficer - 5 560 zł brutto

Oficer - 6 700 - 10 980 zł brutto

Generał - 11 800 - 18 100 zł brutto

