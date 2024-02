Ile zarabiają księża w Krajowej Administracji Skarbowej? Oto ich pensje

QUIZ PRL: Kto wtedy do szkoły chodził, musi to pamiętać! Podejmiesz wyzwanie?

Dopłaty do ogrzewania 2024. Dla kogo dodatek gazowy, osłonowy i węglowy?

Z przekazanych portalowi o2.pl danych Ministerstwa Finansów wynika, że liczba zatrudnionych kapelanów wzrosła do 13, z których jeden pełni służbę na pół etatu. Resort podkreślił, że kapelani są zatrudniani w różnych jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej na terenie całego kraju.

Liczba zatrudnionych księży zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego, gdy pracowało dla skarbówki 11 kapelanów. Nie ma jednak informacji o indywidualnych wynagrodzeniach poszczególnych duchownych. Ministerstwo wyjaśniło natomiast, że wynagrodzenie kapelanów jest ustalane przez oddziały KAS na podstawie kwoty podstawowej pomnożonej przez "mnożniki kwoty bazowej", które mogą wynosić od 2,450 do nawet 3,910. Oznacza to, że kapelan w skarbówce może zarabiać nawet 7600,29 złotych brutto miesięcznie.

Portal o2.pl zapytał wszystkie oddziały KAS w Polsce o zatrudnienie kapelanów oraz wysokość ich miesięcznego wynagrodzenia. Większość oddziałów udzieliła szczegółowych informacji. Spośród wszystkich izb skarbowych wyróżniają się te w Szczecinie i Białymstoku, gdzie zatrudnionych jest po dwóch kapelanów. W Białymstoku, kapelani - jeden katolicki i jeden prawosławny - otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5399,95 złotych brutto. Natomiast w szczecińskiej Izbie Administracji Skarbowej, zatrudnionych jest dwóch kapelanów, z czego jeden na pół etatu, przy pełnym wynagrodzeniu wynoszącym 5545,68 zł brutto.

Najwyższe wynagrodzenia

Kapelani zatrudnieni są także w innych miastach, takich jak Lublin (5271,61 zł), Warszawa (5821,71 zł), Łódź (5244 zł), Bydgoszcz (5399,90 zł) i Wrocław (5637,10 zł). Najwyższe wynagrodzenia otrzymują kapelani w Rzeszowie i Poznaniu - odpowiednio 5870,30 zł i 6035,53 zł brutto. Kapelani we Wrocławiu, Rzeszowie i Poznaniu zdają się być najbardziej obciążeni pracą, zgodnie z informacjami dostępnymi na portalu o2.pl. Kapelani z Rzeszowa dodatkowo zajmują się Katowicami i Opolem, z Poznania obsługują także Kraków i Kielce, a z Wrocławia dojeżdżają do Zielonej Góry, jako że oddziały te nie zatrudniają własnych kapelanów.

Warto zaznaczyć, że podane kwoty to wynagrodzenia podstawowe, bez uwzględnienia dodatków za długoletnią służbę czy stopień wojskowy. Co istotne, żaden z kapelanów nie zarabia mniej niż 5000 złotych brutto miesięcznie.

Funkcja kapelanów w Krajowej Administracji Skarbowej, według większości przedstawicieli oddziałów KAS, polega na sprawowaniu "szeroko rozumianej posługi duszpasterskiej wobec pracowników i funkcjonariuszy". Dodatkowo, duchowni uczestniczą w "wydarzeniach o charakterze patriotyczno-religijnym", jednak portal o2.pl nie uzyskał informacji na temat konkretnych wydarzeń.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej