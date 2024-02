Soboń: Inflacja będzie spadać, stopy procentowe: nie

Pieniądze to nie wszystko. Gościem Artur Soboń

W kolejnym odcinku programu "Pieniądze to nie wszystko" Soboń z NBP stwierdził, że 11 miesięcy spadku inflacyjnego to wielki sukces. Już w marcu znajdziemy się w celu inflacyjnym. Jak wyjaśnił do tego sukcesu przyczyniła się głównie polityka pieniężna prowadzona przez polski bank centralny. Soboń podkreślił, że reakcja NBP była szybka i jako jeden z pierwszych podejmował on decyzję o podwyżkach stóp procentowych.

-Dzięki dobrym decyzjom NBP uniknęliśmy recesji i gwałtownego wzrostu bezrobocia. Te działania właśnie skutkują tym, że dzisiaj jesteśmy blisko celu inflacyjnego. Teraz wszystko zależy od decyzji rządu ws. utrzymania tarcz antyinflacyjnych. Finalnie więc może być nieco wyższa. Rok 2024 będzie rokiem odbicia gospodarczego rzędu 3 proc PKB - stwierdził Soboń z NBP.

Pytany o to, czy realny jest scenariusz, że prezes Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu, członek zarządu NBP ocenił, że " każde wypowiedzi podważające niezależność banku centralnego są skrajnie nie odpowiedzialne i szkodliwe".

-Zarzuty stawiane prezesowi NBP są nieprawdziwe, nie ma dzisiaj żadnego powodu prezes NBP miałby znaleźć się przed TK. takie działanie byłoby sprzeczne z konstytucją. To efekt braku wiedzy lub złej woli - stwierdził Soboń.

Gość odniósł się również do wyników finansowych polskiego banku centralnego. Jak stwierdził obecnie prowadzony jest audyt, a jego efekty poznamy w marcu - zapowiedział Soboń.

Program można oglądać również poniżej:

