Infrastruktura krytyczna, bezpieczeństwo żywnościowe i energia z odpadów

Czwarta edycja Forum będzie poświęcona bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej Polski, dywersyfikacji źródeł energii oraz odporności krajowych łańcuchów produkcji i dostaw żywności. Ważnym tematem będzie również wykorzystanie odpadów jako źródła energii, które może wzmacniać niezależność energetyczną samorządów i przedsiębiorstw.

Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, parlamentu, biznesu i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem energetycznym. Zaplanowano dwie debaty eksperckie poświęcone wyzwaniom, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa i stabilność polskiej gospodarki.

Infrastruktura krytyczna i bezpieczeństwo dostaw

Pierwsza debata została zatytułowana „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Polski – dywersyfikacja źródeł energii oraz bezpieczeństwo łańcuchów produkcji i dostaw żywności”.

Stabilne dostawy energii, sprawne systemy produkcji i dystrybucji oraz dostępność żywności należą do podstawowych warunków bezpieczeństwa państwa. Zakłócenia w jednym z tych obszarów mogą wywoływać konsekwencje dla całej gospodarki. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera nie tylko ochrona infrastruktury krytycznej, ale również dywersyfikacja dostaw, rozwój krajowych zdolności produkcyjnych i przygotowanie odpowiednich rozwiązań na wypadek kryzysu.

W debacie udział wezmą Marek Sawicki, marszałek senior Sejmu RP i wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury; Krzysztof Kwiatkowski, senator RP XI kadencji, Krzysztof Krystowski, Country Executive Poland Northrop Grumman oraz Damian Ponczek, dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dyskusja będzie okazją do spojrzenia na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej z perspektywy państwa, gospodarki i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za funkcjonowanie strategicznych sektorów.

Energia z odpadów – nowe możliwości dla samorządów i przemysłu

Druga debata odbędzie się pod hasłem „Energia z odpadów – klucz do odporności energetycznej dla samorządów i przemysłu”.

Rosnące znaczenie bezpieczeństwa energetycznego skłania do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą zwiększyć niezależność od zewnętrznych dostaw surowców i lepiej wykorzystywać dostępne lokalnie zasoby. Jednym z takich kierunków jest odzysk energii z odpadów, łączący zagadnienia gospodarki odpadami, transformacji energetycznej i rozwoju nowoczesnych technologii.

W debacie wezmą udział Urszula Pasławska, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii; Józef Matysiak, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Piotr Kapuściński, Head of BU Resource Recovery w Qemetica.

Uczestnicy porozmawiają o możliwościach wykorzystania odpadów do produkcji energii, znaczeniu takich rozwiązań dla samorządów i zakładów przemysłowych oraz wyzwaniach inwestycyjnych i technologicznych. Ważnym zagadnieniem będzie również rola odzysku energii w budowaniu lokalnych systemów energetycznych i zwiększaniu odporności gospodarki na kryzysy.

Bezpieczeństwo Polski jako system naczyń połączonych

Forum Bezpieczeństwa Polski to cykliczna platforma dialogu łącząca przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, środowiska naukowego i ekspertów. Poprzednie edycje poświęcone były m.in. bezpieczeństwu energetycznemu i surowcowemu, technologiom dual-use, infrastrukturze transportowej, local content oraz bezpieczeństwu żywnościowemu.

Podczas III Forum, które odbyło się 2 września na Uniwersytecie Warszawskim, uczestnicy zwracali uwagę, że bezpieczeństwo państwa nie ogranicza się do potencjału militarnego. Równie istotne są sprawne systemy energetyczne, odporna infrastruktura, krajowe zdolności produkcyjne oraz możliwość zapewnienia obywatelom dostępu do żywności w sytuacjach kryzysowych.

Czwarta edycja będzie kontynuacją tej dyskusji, koncentrując się na praktycznych rozwiązaniach służących zwiększaniu odporności Polski. Wspólnym mianownikiem obu debat będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak ograniczać zależność od zewnętrznych dostaw i wzmacniać bezpieczeństwo strategicznych sektorów gospodarki.

IV Forum Bezpieczeństwa Polski odbędzie się 21 października 2026 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Moderatorem obu debat będzie Jakub Kurasz, dyrektor ds. komunikacji w PwC Polska oraz koordynator ds. otoczenia zewnętrznego w Centrum Transformacji Energetycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorem IV Forum Bezpieczeństwa Polski jest Fundacja FAPA, a współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Polska Spółka Gazownictwa (PSG), a Partnerami: Qemetica oraz Poland Northrop Grumman.