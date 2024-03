InPost i DPD dobiją Pocztę Polskę? Rzucili jej potężne wyzwanie

Od teraz InPost umożliwia klientom wysyłanie listów. W poniedziałek firma poinformowała, że wprowadziła nową opcję w swojej mobilnej aplikacji. Chodzi o możliwość nadania Mini paczki, która może zastąpić tradycyjne listy wysyłane na poczcie. Do tej pory paczkomat oferował trzy rozmiary przesyłek: małe, średnie i duże, kosztujące odpowiednio 16,99 zł, 18,99 zł i 20,99 zł. Osoby chcące wysłać niewielkie przedmioty, często decydowały się na korzystanie z usług Poczty Polskiej i nadawały listy.

Teraz właśnie do tych klientów kierowana jest nowa oferta InPostu. "Chcesz wysłać list czy dokument? Ktoś potrzebuje u Ciebie ładowarki do telefonu? A może chcesz przekazać znajomemu książkę, którą trzymasz za długo, ale nie macie czasu się spotkać?" - czytamy w komunikacie firmy.

Co można wysłać Mini paczką?

Firma zapewnia, że Mini paczką można nadać niewielkie przedmioty za niewielkie pieniądze. Cena za tę usługę wynosi zaledwie 11,99 zł, jeśli paczka ma zostać dostarczona do innego paczkomatu. Trochę więcej, 14,99 zł, kosztuje nadanie przesyłki bezpośrednio do domu adresata. InPost zapewnia, że paczka może być wysłana nie tylko do innego miasta, ale także na drugi koniec miasta, i że dotrze do adresata następnego dnia. Należy pamiętać, że nowa opcja jest dostępna tylko w aplikacji InPost Mobile. Maksymalne wymiary paczki to: 4 x 23 x 40 cm, minimalne: 10 x 15 cm, a maksymalna waga to 3 kg.

Według firmy, można przesyłać dokumenty, notatki, książki czy gry komputerowe. Korzystając z cennika Poczty Polskiej, można łatwo sprawdzić koszt wysłania przesyłki. Priorytetowy list polecony o wadze do 2 kg kosztuje 18,30 zł. List polecony ekonomiczny jest tańszy, 15,60 zł, a Poczta Polska deklaruje dostarczenie go do adresata w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania.

QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 16 Dokończ znane powiedzenie z czasów PRL dotyczące pracy: „Czy się stoi, czy się leży….” brygadzista sukces mierzy się zarobi dla młodzieży trzy tysiące się należy Dalej