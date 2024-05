i Autor: Shutterstock

Zakupy w majówkę

Jak będzie czynna Biedronka na majówkę? Godziny otwarcia Biedronki

1 i 3 maja sklepy są zamknięte. Co z 2 maja? A jak będzie czynna Biedronka w całą majówkę? Biedronka aż do 4 maja wydłuża godziny pracy sklepów i większość z nich będzie czynna co najmniej do 22:00, a nawet do 23:30. Sprawdź godziny otwarcia sklepów w długi weekend majowy.