Jak będzie wyglądało finansowe wsparcie najemców osiedli rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego PFR Nieruchomości

Aktualna wysokość czynszu razem z kaucją nie będą waloryzowane o wskaźnik inflacji aż do końca 2025 r. To sprawi, że w portfelu każdego najemcy średnie oszczędności przekroczą 5 tys. zł. Dodatkowo wszyscy najemcy osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju otrzymają jednorazowy zwrot kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu, co przeciętnie wygeneruje 1500 zł oszczędności dla jednego mieszkańca.

Inwestycje mieszkaniowe

PFR Nieruchomości S.A. kieruje aktywami dwóch funduszy inwestycyjnych: Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, w ramach którego jako jedyna w Polsce oferuje mieszkania pod najem z opcją dojścia do własności (o ile taka została zadeklarowana. Dzięki temu osoba wynajmująca mieszkanie na osiedlu może po określonym czasie może stać się jego właścicielem. Osiedla PFR Nieruchomości znajdują się w 40 lokalizacjach w całym kraju.

– Jako Polski Fundusz Rozwoju realizujemy w tej chwili inwestycje o wartości 2,9 mld zł – mówił prezes PFR Paweł Borys.

„Mieszkanie na Start”

W 2019 r. ruszył program „Mieszkanie na Start”, w ramach którego wszystkie inwestycje realizowane z budżetu Funduszu Mieszkań Rozwoju, zostały objęte dopłatami. Dzięki temu najemcy przez 15 lat co miesiąc otrzymują tego rodzaju wsparcie finansowe w kwocie nawet do 730 zł co miesiąc! Z tego udogodnienia korzysta dziś ok. 1700 najemców.

„Zamrożenie” czynszu i zwrot kaucji

Jeszcze do niedawna, zgodnie z umowami, stawki czynszu dla najemców oraz kaucji podlegały waloryzacji w oparciu o wskaźnik inflacji.

– Chcemy ogłosić pewien ważny dla mieszkańców we wszystkich lokalizacjach program, który ma im pomóc w tym trudnym gospodarczo momencie – ogłosił podczas spotkania Paweł Borys.

Średnia wysokość czynszu za mieszkanie o powierzchni 50 m2 to zaledwie 1500 zł – to średnio o 20 proc. mniej niż w przypadku komercyjnych wynajmujących. PFR zdecydował dodatkowo o „zamrożeniu” czynszu najmu w inwestycjach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju to gwarancja dla 3 tys. rodzin niezmiennej stawki do końca 2025 r.

PFR poinformował również o możliwości zwrotu kaucji najemcom mieszkań rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Kaucja stanowiła zabezpieczenie dla zawartej umowy. Jej wysokość wyniesie równowartość miesięcznego czynszu, a o szczegółach jej przekazywania mieszkańcy dowiedzą się w marcu 2023 r.

Najem z dochodzeniem do własności

Inwestycje PFR Nieruchomości S.A. umożliwiają najem mieszkania z perspektywą jego wykupienia – i to bez wkładu własnego czy zdolności kredytowej. Z umowy najmu obejmującej stopniowe dochodzenie do własności korzystają m.in. najemcy mieszkający w Białej Podlaskiej, a wkrótce taką propozycję otrzymają mieszkańcy osiedla w Gdyni. Miasta, które zadeklarowały taką potrzebę, także otrzymają propozycję umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności tj. w Krakowie, Dębicy, Katowicach, Świdniku, Łowiczu, Mińsku Mazowieckim, Nowym Targu, Wałbrzychu, Zamościu, Radomiu i we Wrześni.

Wynajmujemy funkcjonalność

Podczas spotkania prasowego prezes PFR Paweł Borys opowiadał o inwestycjach zrealizowanych przez PFR Nieruchomości i odniósł się do zarzutów na temat zmieniających się warunków umowy najmu oraz stanu oddawanych do użytku lokali. Prezes PFR podkreślał, jak dużym zainteresowaniem cieszą się mieszkania w ramach programu – na 1 lokum przypadku 6 chętnych najemców! A z podpisanych umów najmu rezygnuje bardzo mało osób (w ub. r. odsetek rezygnacji z umów najmu wyniósł jedynie 2 proc., czyli jakieś 6 umów). Paweł Borys zapewniał również, że inwestycje są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów i wysokiej jakości materiałów. Przyznał, że usterki – tak jak na całym rynku – zdarzają się, zwłaszcza w pierwszym roku po oddaniu lokali do użytku. Jednak PFR deklaruje, że podejmuje stosowane działania w tym kierunku.

– Przede wszystkim dbamy o satysfakcję klienta – mówił Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości S.A. – i badamy to. Prezes zwrócił uwagę na jeden z ważniejszych parametrów wskazujących na poziom zadowolenia najemców – czyli liczbę poleceń najmu w ramach programu znajomym - i dodał:

- My nie wynajmujemy metrów kwadratowych, my wynajmujemy funkcjonalność.