Jak sprawdzić, kiedy dostanę zwrot podatku? Sposób jest bardzo prosty

Od 15 lutego do 30 kwietnia br. w usłudze Twój e-PIT czekają na podatników przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2023 r. Rozliczenie PIT w formie elektronicznej niesie za sobą szereg korzyści. Zwrot nadpłaconego podatku otrzymamy maksymalnie w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Dzięki automatyzacji zwrotów nadpłaty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej, nawet do 10 dni.

Jak sprawdzić status zwrotu podatku?

Jeżeli chcemy zobaczyć, kiedy przyjdzie nasz zwrot podatku, wystarczy kilka kliknięć. Trzeba w tym celu wejść w usługę e-PIT. Jak podaje portal dobreprogramy.pl, po uruchomieniu jej i zalogowaniu się, należy przejść do zakładki "Złożone dokumenty". Tam znajdują się wszystkie informacje na temat twoich deklaracji PIT, w tym właśnie status. - Zarówno status zwrotu, datę jego dokonania oraz informację o ewentualnym potrąceniu części nadpłaty na rzecz innych zobowiązań podatkowych – wszystko to znajdziesz na platformie e-Urząd Skarbowy. Jeśli po zalogowaniu znajdujesz się na jej głównej stronie, to wybierz kafelek "Zwroty podatków" znajdujący się w centralnej części okna - czytamy.

Znajdą tam się wszystkie aktualne i archiwalne zwroty, wraz ze statusami. Klikając "Więcej" możemy poznać dodatkowe szczegóły, między innymi właśnie sprawdzić datę zwrotu podatku.

