Jak szybko przyjąć spadek? Koniecznie złóż wniosek

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to dokument potwierdzający do niego prawa, niezbędny do wszczęcia postępowania spadkowego po zmarłym. Powołanie do spadku wynika z testamentu lub ustawy. Wniosek taki może złożyć każda osoba, która ma w tym interes prawny. Mogą to być nie tylko spadkobiercy, ale także wierzyciele spadkodawcy - kiedy zmarły nie uregulował wierzytelności. Stwierdzenie praw do spadku następuje zarówno przed sądem, jak i u notariusza. Zgodnie z prawem spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. Sąd jest związany wnioskiem tylko co do określenia osoby spadkodawcy. Natomiast o tym, kto dziedziczy spadek, orzeka z urzędu.

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Jeśli nie da się tego ustalić wniosek trzeba wysłać do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. We wniosku muszą się znaleźć się informacje o wszystkich uczestnikach, czyli spadkobiercach ustawowych po osobie zmarłej. Następnie należy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku uzupełnić o treść żądania:

"Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po (imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy) zmarłym w dniu (data śmierci) przed śmiercią zamieszkałym w (miejscowości i dokładny adres miejsca zamieszkania zmarłego) na podstawie: (ustawy lub testamentu)".

Po napisaniu dokument należy własnoręcznie go podpisać. Często na stronach danego sądu znajduje się arkusz, z którego można skorzystać, ale nie jest wymagany specjalny formularz.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

* odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej ilości wskazanych uczestników postępowania;

* testament (jeżeli był sporządzony) w oryginale;

* odpis skrócony aktu zgonu (oraz akt małżeństwa zmarłego w przypadku, gdy żyje małżonek zmarłego) w oryginale;

* odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa synów zmarłego, również w oryginale;

* odpisy skrócone aktów małżeństwa córek zmarłego w oryginale (jeżeli są pannami akty urodzenia);

* jeżeli zmarły nie miał dzieci należy złożyć odpisy skrócone aktów urodzenia braci zmarłego i aktów małżeństwa sióstr zmarłego (jeżeli są pannami, to akty urodzenia),

* akt małżeństwa rodziców zmarłego w oryginale (jeżeli żyją).

Ile masz czasu na złożenie wniosku o nabycie spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zostać złożony nawet po kilku latach od śmierci spadkodawcy. Wynika to z faktu, że nie dochodzi tutaj do przedawnienia. Stwierdzenie nabycia spadku ma formalny charakter a do dziedziczenia spadku dochodzi w sposób automatyczny. Termin złożenia wniosku jest ważny, w przypadku , gdy nie chcesz przyjąć spadku Na odrzucenie spadku masz 6 miesięcy.

Opłaty

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 zł. Jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę, opłatę należy uiścić od każdego spadkodawcy. Konieczne jest również uiszczenie opłaty za wpis do rejestru spadkowego - 5 zł.

