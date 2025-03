i Autor: pixabay

Kursy walut

Jakie są notowania walut 17.03.2025? Kurs dolara uspokaja się

Jakie są kursy walut w poniedziałek 17 marca 2025 roku? W poniedziałkowy poranek euro kosztuje 4,18 zł, dolar amerykański 3,84 zł, funt szterling 4,97 zł, a frank szwajcarski 4,35 zł. Co wpływa na kursy walut i kiedy najlepiej wymieniać waluty, by na tym interesie nie stracić? Od kilku tygodni jest ogromne zainteresowanie kursem dolara. Wynika to głównie z czynników geopolitycznych.