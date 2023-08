Jarosław Kaczyński stracił oszczędności. Majątek prezesa PiS stopniał

Majątek Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński wrócił do rządu na fotel wicepremiera i w związku z tym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenie majątkowe pokazuje, ile dana osoba ma oszczędności, jakie zarobki, mieszkania, domy, samochody czy drogie obrazy. Co wykazuje w swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym Jarosław Kaczyński? Okazuje się, że są istotne różnice pomiędzy oświadczeniem majątkowym Jarosława Kaczyńskiego przedstawiającym jego stan majątkowy na koniec 2022 roku a czerwcem 2023 roku. Zauważalne różnice są w rubryce dotyczącej oszczędności. W tak krótkim czasie zmniejszyły się one o ponad 20 tys. zł (z 289 625 zł do 269 368 zł).

Co ciekawe, w rubryce dotyczącej dochodów, prezes PiS wpisał dane z 2022 roku. Tutaj mamy aż cztery pozycje: wynagrodzenie ze stosunku pracy w KPRM 216 344,54 zł, dieta parlamentarna 96 795,24 zł, uposażenie 37 729,92 zł i emerytura 96 795,24 zł. Pomimo dość sporych dochodów Jarosław Kaczyński zaciągnął kredyt w kasie SKOK im. Stefczyka. W czerwcu miał do spłaty jeszcze 64 452,11 zł.

Prezes PiS jest także właścicielem 1/3 domu o powierzchni 150 mkw na warszawskim Żoliborzu. Dom wycenia na 1,8 mln zł.

Sonda Czy powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu to dobry ruch? Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie Ciężko stwierdzić Jest mi to zupełnie obojętne