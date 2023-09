Jeśli tego nie zrobisz, stracisz 1600 zł z ZUS. Termin się zbliża!

Komu przysługuje renta rodzinna?

Do renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, Natomiast jeśli dzieci te się uczą – do ukończenia 25 lat, przy czym jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty ZUS przedłuża do zakończenia tego roku studiów. ZUS wypłaca świadczenie w czasie roku szkolnego i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dostają je co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego, czyli do września.

Renta rodzinna – ważne terminy

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień. W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień, formalności w ZUS muszą dopełnić do końca września, a następnie do końca października.

Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów - do końca października. Pozostali studenci na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października

Kiedy nie trzeba składać wniosku w ZUS o przedłużenie renty rodzinnej?

Nie trzeba corocznie przedstawiać informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). W tym przypadku ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

Ile wynosi renta rodzinna?

Wysokość renty rodzinnej w 2023 roku wynosi:

* 85 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,

* 90 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,

* 95 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Najniższa renta rodzinna (od 1 marca 2023) to 1588,44 zł.

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Chodziliście? Musicie to pamiętać! Pytanie 1 z 15 1. Autorem „Elementarza” był: Falski Fikalski Gomułka Dalej