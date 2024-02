Jest zgoda KE. Górnicy otrzymają pomoc

Będzie zawiadomienie do prokuratury. Co NIK ustalił ws. fuzji Lotosu z Orlenem? Jest raport

"Program o wartości 300 mln euro zostanie przeznaczony na wsparcie pracowników, którzy stracą pracę ze względu na nieuniknione zamykanie elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego w Polsce. Jest to dowód na to, że Komisja zdecydowanie dąży do transformacji ekologicznej, nie pozostawiając jednocześnie nikogo w tyle" - oświadczyła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Przewidziane przez Polskę wsparcie przyjmie formę rocznej odprawy, na którą pracownicy mogą się zdecydować zamiast odprawy przewidzianej w obowiązujących układach zbiorowych pracy. Nasz kraj chce również przeznaczyć część środków na urlopy płatne - trwające maksymalnie cztery lata - z których będą mogli skorzystać pracownicy zbliżający się do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pieniądze byłyby wypłacane do czasu przejścia na emeryturę.

Polski plan będzie realizowany przez 10 lat, do lutego 2034 roku. Po upływie tego okresu Warszawa może zwrócić się o przedłużenie programu. KE uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Alicja Defratyka