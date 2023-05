Marcin Oleksy, zdobywca nagrody Puskasa: warto dążyć do celu

Internetowi sprzedawcy trafią pod lupę skarbówki

"Skarbówkę interesują informacje, kto sprzedaje towary, co dokładnie, jakie dana osoba osiągnęła obroty i na jakie rachunki wpływają należności. Cel ustawy to uszczelnienie systemu podatkowego i tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa" - informuje portal wyborcza.biz.

Ustawa jeszcze nie została przegłosowana. Dlaczego firmy zbierają dane?

O jakiej ustawie mowa? Mowa o rządowym projekcie ustawy o raportowaniu danych do Krajowej Administracji Skarbowej, która ma zostać przegłosowana w Sejmie we wrześniu 2023 roku.

Dlaczego więc firmy zbierają dane o użytkownikach już teraz? Jak wyjaśnia wyborcza.biz "w ustawie jest zaznaczone, że e-platformy będą musiały od 2024 r. dostarczać skarbówce wszystkich danych zebranych za okres od początku 2023 r. A to oznacza, że platformy już teraz powinny gromadzić dane o użytkowniku".

Nowy podatek od sprzedaży na Vinted, Olx czy Allegro? W tym zakresie nic się nie zmieniło

Wbrew powszechnemu oburzeniu związanemu z wprowadzeniem nowego podatku od sprzedaży m.in. na Vinted od 1 maja, w ordynacji podatkowej nic się nie zmieniło. Jeśli tylko okazjonalnie sprzedajemy rzeczy na platformach e-commerce i nie mamy zarejestrowanej działalności gospodarczej, musimy uważać na jeden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"Źródłami przychodów są: (…) sprzedaż (…) innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie."

Jeśli więc przed upływem 6 miesięcy sprzedamy rzecz po cenie wyższej niż cena zakupu, od naszego przychodu musimy zapłacić podatek. Po upływie pół roku taka sprzedaż nie będzie opodatkowana.

Co natomiast w sytuacji, gdy nasza sprzedaż na platformach takich jak Vinted czy OLX zdarza się częściej niż okazjonalnie, a nie chcemy zakładać działalności gospodarczej? Możemy skorzystać z przepisów o działalności nierejestrowanej, o której piszemy więcej w naszym artykule: Działalność nierejestrowana 2023. Co to? Jakie zasady?

