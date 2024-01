Kaczyński zaskoczył wszystkich! Szczere wyznanie: "Pomyliliśmy się"

To oni uratują rynek pracy? Silversi w cenie

W niedzielę 28 stycznia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Kielc ramach akcji „Bądźmy razem”. Po wystąpieniu lidera PiS padły pytania z publiczności. Jako pierwszy głos zabrał pan Władysław.

– "Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą. Takich ludzi jest bardzo wiele. Większość z nich narzeka na wysoki ZUS. Ja też miałem tak w życiu, że pożyczałem na ZUS. Większość z nich mogłaby głosować na PiS, ale byli tak źli, że odeszli. Trzeba coś z tym zrobić, bo szkoda tych głosów. Jakby był niższy ZUS, to ludzie by płacili nawet mając mniejsze przychody, nie zawieszaliby działalności "– powiedział pan Władysław.

Kaczyński: To był błąd

– Poruszył pan bardzo ważną sprawę. Na pewno była to przyczyna gorszego wyniku niż mogliśmy osiągnąć. Ci, którzy przygotowali ten ZUS, działali w ramach tego, co nazwaliśmy Polskim Ładem. I to był błąd. Przyznaję, że myśmy błędy też popełniali – odpowiedział Jarosław Kaczyński.

– Ta jednoosobowa i kilkuosobowa działalność gospodarcza jest bardzo ważna. (...) Mogę powiedzieć tylko: przepraszam, pomyliliśmy się, naprawimy to – dodał. Jeśli dojdziemy do władzy, to tę sprawę załatwimy" - obiecał Jarosław Kaczyński.

