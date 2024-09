Kaliska fabryka mrożonek przejęta i zlikwidowana. Dramat Calfrost

Prezes ZUS zapowiada rewolucję. Część emerytur do likwidacji

Calfrost jest niedoinwestowany i ma poważne kłopoty finansowe. Ten fakt był w Kaliszu powszechnie znany przez lata. W pewnym momencie właściciel postanowił całość sprzedać. Jakąś nadzieją był nabywca, inwestor z Ukrainy. Pojawiały się pogłoski, że zamierza postawić na produkcję lodów. Niestety, nadzieje okazały się złudne. Zwolnienia objęły całą załogę, obecnie wszystko wystawiono na sprzedaż.

Calfrost jako nieruchomość wystawiona na sprzedaż

- Ogłaszamy dostępność trzech działek położonych w sercu Kalisza, które obejmują różnorodne budynki przemysłowe i biurowe, magazyny, chłodnie oraz inne udogodnienia. Działki te oferują kompleksową infrastrukturę przemysłową, idealną do prowadzenia różnorodnych działalności produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych. Dzięki zróżnicowanej palecie budynków, w tym magazynów, biur oraz chłodni, nieruchomość ta zapewnia elastyczność i możliwość adaptacji do różnych potrzeb i branż – to cytowane przez serwis faktykaliskie.info ogłoszenie o sprzedaży Calfrost.

Czy pozostałość po Calfrost może dać miejsca pracy?

Potencjalnie można by na nowo uruchomić produkcję mrożonek jednak wymagałoby to ogromnych nakładów inwestycyjnych. Cena wystawionego na sprzedaż kompleksu to 12,9 mln zł. Nie jest możliwe wznowienie produkcji mrożonych warzyw bezpośrednio po zakupie. Konieczna byłaby gruntowna modernizacja.

Właściciel, który wystawił Calfrost na sprzedaż, zasugerował przeznaczenie całego kompleksu dla deweloperów. Zadeklarował, że „zakład jest odpowiednio zakonserwowany, wszystkie płyny i gazy zostały wywiezione z miasta, było to sprawdzane i potwierdzane przez straż pożarną i odpowiednie urzędy”.