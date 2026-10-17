Wyjątkowe rekwizyty z "Lalki" na aukcji. Co dokładnie można kupić?

To nie lada gratka dla miłośników polskiego kina i literatury. Pomyślcie tylko: przedmioty, które jeszcze niedawno oglądaliśmy na wielkim ekranie, za chwilę mogą trafić do prywatnych domów. Na wystawie w warszawskim domu aukcyjnym DESA Unicum można zobaczyć, a następnie wylicytować, oryginalne rekwizyty z filmu „Lalka”. Wydarzenie potrwa do 19 października 2026 roku, kiedy to odbędzie się finałowa licytacja - informuje Business Insider.

Na liście obiektów znalazły się prawdziwe perełki. Fani filmu z pewnością rozpoznają charakterystyczny płaszcz Barona Krzeszowskiego, w którego wcielał się Borys Szyc. Kostium jest wspólnym dziełem projektantów Tomasza Ossolińskiego i Katarzyny Lewińskiej. Do wzięcia będzie też zjawiskowa suknia hrabiny Rzeżuchowskiej (granej przez Kingę Dębską) czy kreacja z pracowni Gosi Baczyńskiej, noszona przez Marię Sobocińską w roli Eweliny Janockiej.

Oczywiście nie mogło zabraknąć atrybutów głównych bohaterów. Na aukcję trafi kapelusz Izabeli Łęckiej oraz – co chyba najbardziej elektryzuje kolekcjonerów – cylinder i kieszonkowy zegarek Stanisława Wokulskiego. Szczególne miejsce zajmuje też wykonane z drewna i mosiądzu astrolabium z gabinetu Wokulskiego. To dokładnie ten sam przyrząd, który towarzyszył głównemu bohaterowi przy biurku.

Ile mogą być warte filmowe pamiątki? Rynek memorabiliów rośnie

Mówiąc wprost: sporo. Aukcje pamiątek filmowych, czyli tak zwanych memorabiliów, to na świecie potężny i bardzo dochodowy rynek. W Polsce dopiero nabiera on rozpędu, a licytacja przedmiotów z „Lalki” jest tego najlepszym dowodem. Jak zauważa prezes zarządu DESA Unicum Agata Szkup, to sytuacja, w której widz może stać się właścicielem fragmentu filmowej historii.

To wyjątkowa okazja, gdy widz może najpierw zobaczyć dany przedmiot na wielkim ekranie, a chwilę później stanąć przed szansą, żeby mieć go na własność. Na rynkach zachodnich aukcje memorabiliów filmowych od lat przyciągają zarówno kolekcjonerów, jak i szerokie grono fanów kina.

Szkup podkreśla, że na Zachodzie aukcje pamiątek filmowych od lat przyciągają tłumy i generują ogromne zyski. Jako przykład podaje licytację „Treasures from Planet Hollywood”, gdzie sprzedano blisko 1,6 tys. przedmiotów z takich hitów jak „Titanic” czy „Indiana Jones”. Innym razem dom aukcyjny Christie’s zorganizował aukcję 24 obiektów z filmu „Spectre” o Jamesie Bondzie. Wartość sprzedaży przekroczyła wtedy 3 miliony funtów.

Nie tylko filmowe gadżety. Gdzie i kiedy zobaczyć wystawę?

Aukcja w DESA Unicum to jednak coś więcej niż tylko filmowe kostiumy i gadżety. Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla purystów literackich. Na wystawie znalazło się ponad 70 oryginalnych rysunków do powieści Bolesława Prusa. To odnalezione po latach plansze jednego z najbardziej charakterystycznych polskich rysowników XX wieku, które pokazują, jak wyobrażał on sobie bohaterów i kluczowe sceny z książki.

Można na nich zobaczyć m.in. Ignacego Rzeckiego robiącego remanent w sklepie, Wokulskiego rozmawiającego z Julianem Ochockim w Łazienkach czy przygotowania do słynnego pojedynku z baronem Krzeszowskim. Co ważne, nie są to współczesne interpretacje, ale oryginalne prace stworzone z myślą o przełożeniu świata „Lalki” na język obrazu.

Wszystkie obiekty, w tym rekwizyty z „Lalki” i oryginalne rysunki, można oglądać na bezpłatnej wystawie w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie do 19 października. Tego dnia odbędzie się również licytacja, która wyłoni nowych właścicieli tych wyjątkowych przedmiotów.

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