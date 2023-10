Kara za palenie gałęzi i liści. Kiedy i jak można zrobić to bez mandatu?

Zakaz palenia liści i gałęzi

Prawo jest jasne – na działce czy w ogródku nie można spalać liści, gałęzi, traw i wielu odpadów zielonych, bo prowadzi to do powstania gęstego dymu, który jest niebezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Zakaz obowiązuje zarówno we własnym podwórku, jak i na terenie ogródków działkowych. W tym drugim przypadku mówi o tym regulamin Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD), który w §68, pkt. 5 zabrania „spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych”.

Spalania odpadów zielonych zabrania ustawa o odpadach, która w art. 30 zakazuje przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami do tego przeznaczonymi. Kolejnym przepisem zabraniającym palenia liści i gałęzi jest art. 144 kodeksu cywilnego: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.” Palenie gałęzi czy liści może też naruszać przepisy przeciwpożarowe lub, w przypadku dużego zadymienia, zagrażać bezpieczeństwu na drodze.

Ważne!

Zakaz palenia ognisk z gałęzi i liści dotyczy gmin, w których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Jeśli gmina nie prowadzi takich punktów, to można spalać odpady roślinne w kontrolowanych warunkach i nie naruszając innych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prawa cywilnego i zasad współżycia społecznego.

Jakie kary grożą za palenie liści i gałęzi?

Za spalanie liści na działce można otrzymać grzywnę w wysokości nawet 5000 złotych. Najczęściej służby porządkowe ograniczają się do pouczenia i wystawienia mandatu w wysokości 500 złotych.

Czy na działce można palić ognisko?

Choć palenie zielonych odpadów jest generalnie zabronione, to wolno rozpalić ognisko na własnej posesji w celach rekreacyjnych. Teoretycznie można więc spalić w nim niektóre odpady z ogrodu. Pamiętaj, że do rozpalania ognisk powinno używać się drewna, które wydziela mało dymu. Ale jeśli nasze ognisko nie będzie powodować dużego dymu i nie będzie stanowić zagrożenia pożarowego to możemy w nim spalić suche gałęzie.

Jak bezpiecznie pozbyć się liści i gałęzi?

Liście i mniejsze gałęzie, podobnie jak skoszoną trawę, wrzucamy do brązowego worka na odpady bio i przekazujemy firmie wywożącej odpady, wystawiając w dniu odbioru tych odpadów worek przed posesję. Można je też dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).